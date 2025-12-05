El PFEA permite la renovación integral del segundo tramo de la calle Redondo Marqués de Cabra

El Ayuntamiento de Cabra acaba de finalizar la pavimentación y renovación del saneamiento en el segundo tramo de la céntrica calle Redondo Marqués, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2024.

La actuación ha supuesto una inversión de 184.631 euros y ha permitido unificar el pavimento de la calle con el modelo estético y constructivo utilizado en la renovación de la Plaza de España, logrando así una imagen homogénea y plenamente integrada desde la trasera del Ayuntamiento hasta la confluencia con las calles Llanete Calvillo, Arquilla y Doña Leonor. Así lo ha explicado el alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos.

Con esta obra han llegado a su término las 14 actuaciones de la mencionada convocatoria del PFEA, con una inversión global cercana a 1,6 millones de euros. En este caso la obra ha consistido en la sustitución del firme existente por un nuevo pavimento compuesto por baldosas de granito formando un damero, en negro y blanco, todo ello sobre una nueva solera de hormigón. Se han renovado igualmente todas las acometidas domiciliarias, la red enterrada de los imbornales y la instalación de recogida de aguas pluviales, quedando inutilizada la antigua conducción de fibrocemento. Además, la obra incluye la renovación completa de la red de saneamiento, que previamente discurría por el centro de la calzada con tubería de hormigón.

Un programa para contratar trabajadores

En términos de empleo, la actuación ha generado 545 jornales, con una inversión en mano de obra de 101.325 euros, además de 68.848 euros en materiales, contribuyendo así a la finalidad social del PFEA, como herramienta de apoyo a trabajadores del régimen agrario.

El regidor además, ha destacado que esta actuación “completa la transformación del centro histórico y la modernización de este espacio urbano, siguiendo la línea de obras útiles, necesarias y pensadas para mejorar la vida de nuestros vecinos que desarrollamos a través del Pfea, ya que este programa sigue siendo una pieza esencial para avanzar en la renovación de infraestructuras básicas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo”.

La próxima convocatoria del PFEA cuenta con un total de 13 actuaciones previstas y un presupuesto que supera los dos millones de euros.