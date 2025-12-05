Así es el mural de Fuente Obejuna que aspira a ganar el concurso internacional de Street Art Cities

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna ha anunciado la apertura de una votación internacional en la plataforma Street Art Cities, en una gran pintura mural de esta localidad cordobesa opta a convertirse en candidato a Mejor Mural del Mundo del mes de noviembre, paso previo a la final global de 2025.

El mural fue realizado durante la 10ª edición del Festival FOCO, el Encuentro Educativo de Creación Audiovisual celebrado en la localidad el pasado mes de octubre, por la artista María García-Diéguez, conocida como mariadie.art, en un proyecto conjunto del Colectivo Brumaria y el IES Lope de Vega.

El Ayuntamiento señala que la participación en el concurso y la opción a uno de los premios es "una oportunidad de promoción cultural para el municipio y pone en valor el trabajo artístico y educativo que se desarrolla en Fuente Obejuna".

La nominación se suma a la repercusión alcanzada con la votación del corto documental La carta, también elaborado por alumnado del IES Lope de Vega y proyectado en el Festival Internacional de Memoria Democrática.

Llamamiento a la participación vecinal

El Ayuntamiento invita a todos los vecinos y vecinas a respaldar la candidatura mediante la votación en la plataforma internacional, votando en la web oficial del concurso.

El consistorio anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa que "contribuye a difundir el trabajo artístico del municipio en un escaparate global".