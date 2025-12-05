Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario

Lucena redobla la potencia de su alumbrado navideño y extiende los atractivos en sus emplazamientos cardinales, desde la Plaza Nueva, como localización cumbre, hacia el Paseo del Coso y un Paseo de Rojas transformado en un recinto con múltiples propuestas infantiles.

La iluminación extraordinaria, activada en la noche de este viernes, acumula más de un millón y medio de puntos de luz led y hasta 300 arcos aéreos, distribuidos desde las calles del centro histórico hasta plazas y barrios. Con un presupuesto de 50.000 euros y el nuevo contrato adjudicado a Mata Iluminación, el Ayuntamiento ha priorizado el incremento del fulgor de las luces. La última sorpresa ubicó delante del botón mágico, entre una expectación máxima y la aclamación del público, a Javi Crespo, quien acaba de completar una sobresaliente actuación en Operación Triunfo. El cantante lucentino, ostentando una fama nacional, encendió definitivamente la iluminación navideña del año 2025.

La lluvia ha hecho su aparición en algunos momentos de la tarde y, aunque se han podido desarrollar los actos, se han trastocado algunos planes.

Lucena Ilumina la Navidad / Manuel González

La Plaza Nueva se estructura desde el Portal de Belén, circunscrito a la zona frontal del ayuntamiento, hacia una gran bola de Navidad, elemento icónico de un renovado espectáculo de luz y sonido. Dos cajas de regalos y dos estrellas, de considerable tamaño, se posan en el suelo y sobrevuelan el cielo 20 lámparas y farolas engalanadas de contenido lumínico.

Villancicos para amenizar la espera

La Escuela Municipal de Música y Danza armonizó el prólogo, entre villancicos compartidos por alumnos y profesores. Y la primera sesión del espectáculo de luz y sonido engarzaba con el concierto de Raya Real, grupo sevillano que interpretaba, en directo, la última melodía de la secuencia musical y continuaba sus clásicos temas, de forma improvisada, en el Palacio de Erisana, a donde se ha trasladado la actuación que estaba prevista ante la iglesia de San Mateo Apóstol.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, expresaba que la programación coordinada desde su área “es intensa, con el centro, especialmente, en la infancia”, aunque con la voluntad de que “tenga cabida todo, eventos musicales, culturales y deportivos”. De igual modo, reiteró la premisa nuclear de “diversificar” tanto espacios como tipología de iniciativas.

Actuación navideña en Lucena. / M. González

El lema Un regalo para todos singulariza el repertorio de más de 40 actividades anunciadas hasta el próximo 6 de enero. El alcalde, Aurelio Fernández, remarcó que “en estas fechas son muchas las personas que vienen de la comarca” y, también, “de otros lugares”, con el objetivo de “conocer a Lucena y disfrutar de una ciudad maravillosa”.

El angelote enclavado en el Llanete de San Francisco alcanza 12 metros de altura y los arcos cubren el 70% de la anchura de las calles. El Ayuntamiento ha fortalecido el color de los componentes de luz, logrando acrecentar su presencia incluso durante las horas solares. Diferentes árboles de imponente altura emergen en el Paseo del Coso, avenida Miguel Cuenca Valdivia y la plaza San Juan de Dios. Además, ha aumentado el número de figuras distribuidas en las rotondas y coexisten más adornos en el Paseo de Rojas, Plaza del Cristo de La Sangre y en la avenida del Parque.

Los talleres didácticos y de ocio, basados en la inclusión, el reciclaje o la elaboración de postales y bolas de Navidad, en el Paseo de Rojas, se adelantan a la segunda quincena de diciembre. En este recinto, se ubican hasta 11 atracciones de feria. Entre los días 12 y 14, el calendario anuncia un Mercado Navideño, con ludoteca, buzón real o títeres de hilo.

La Papanoelada Motera y el concierto de Fran Ocaña

La agenda, con fuerte impacto musical, combina en la jornada del 20 de diciembre la Papanoelada Motera y el concierto de Fran Ocaña en la Plaza de Archidona. En Nochebuena, al mediodía, se reedita “el tardeo” con una zambomba protagonizada por artistas locales y, nuevamente, perdura el concepto del cotillón familiar el 27 de diciembre, en el Paseo de Rojas.

Desde el Centro Comercial Abierto diseñan un repertorio propio de propuestas, a través de un punto de información itinerante desde la Plaza Nueva, con personajes de animación; sorteos con 2.000 euros en premios para los clientes; y concurso de escaparates; aparte de la colaboración prestada en la Ruta Belenística.