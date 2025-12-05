A un solo clic de distancia: marisco directo del mar al paladar

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y con la mente puesta en el festín navideño, llega el momento de planificar la propuesta gastronómica que reunirá a familiares y amigos alrededor de la mesa. Anécdotas, risas, emoción, tradición y, sobre todo, buena gastronomía con alimentos y productos típicos de la tierra. ¿El rey absoluto de los menús? El marisco.

El marisco está cuidadosamente seleccionado, es fresco y está cocido al punto.

En Castro del Río, Cocedero de Mariscos Espartero pone a disposición de sus clientes una gran variedad de productos. Gambas, langostinos blancos, langostinos tigre, patas, cigalas o bogavantes, entre otros. «Mariscos directamente del mar al paladar», destacan fuentes de la empresa. Y es que este año, el marisco no puede faltar en las mesas de los hogares españoles.

Patas de cangrejo. / CME

Calidad del género y precios

Cocedero de Mariscos Espartero vende productos de máxima calidad. El género está cuidadosamente seleccionado, es fresco y está cocido al punto. Además, su precio se mantiene igual durante todo el año, a pesar de la inflación y de la subida generalizada de los precios en la mayoría de alimentos.

Gamba cocida. / CME

Servicio a domicilio

Aunque el establecimiento se ubica en el municipio cordobés de Castro del Río, la empresa envía sus productos a toda España. Lo hace a través de su web. El cliente tiene que registrarse, añadir los productos que desee y realizar la compra. «En 24 horas, el cliente tiene el pedido en su domicilio. La compra se puede realizar por la página web o por teléfono», explican desde la firma.

Langostino tigre. / CME

Los días 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de diciembre, los portes serán gratuitos en compras superiores a 100 euros.

Más de 30 años al servicio de su clientela

Con más de 30 años de experiencia en el sector de los ultramarinos, Cocedero de Mariscos Espartero se ha consolidado como una de las empresas líderes en cocción y distribución de marisco. «Le deseamos a nuestros clientes felices fiestas y le agradecemos su confianza. También le recomendamos que no dejen el marisco para el último día», añaden.

Cigalas. / CME

Durante el mes de diciembre, la empresa amplía su horario de apertura. Abre todos los días, de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas y domingos y festivos de 10.00 a 14.30 horas. No obstante, el 25 y 26 de diciembre Cocedero de Mariscos Espartero permanecerá cerrado.

¿Más información?