SANIDAD PÚBLICA

Avance en el Área Sanitaria Norte de Córdoba: incorpora una consulta de asesoramiento genético

La prestación evitará los desplazamientos a hospitales de referencia de mayor complejidad

Hospital de Pozoblanco, donde se encuentra la Unidad de Laboratorio del Área Sanitaria Norte.

Hospital de Pozoblanco, donde se encuentra la Unidad de Laboratorio del Área Sanitaria Norte. / Rafa Sánchez

Diario CÓRDOBA

El Área Sanitaria Norte de Córdoba ha puesto en marcha una consulta presencial de asesoramiento genético, gestionada desde la Unidad de Laboratorio ubicada en el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, que atenderá a pacientes y familias de las comarcas del norte de Córdoba.

Este servicio permite recibir atención especializada en genética clínica sin necesidad de desplazarse a hospitales de referencia de mayor complejidad. Según ha informado la Junta en una nota, la nueva consulta es una evolución del servicio de teleconsulta genética que ya funcionaba en los últimos años para apoyar a los médicos del área. Ahora, los ciudadanos podrán recibir asesoramiento «directo y personalizado» sobre cuestiones relacionadas con enfermedades hereditarias, pruebas genéticas o antecedentes familiares.

El avance de las técnicas de diagnóstico molecular y el desarrollo de la medicina de precisión han aumentado la necesidad de asesoramiento especializado en genética. La Junta ha detallado que este tipo de consultas suelen estar disponibles únicamente en hospitales de alta complejidad, por lo que su implantación en un hospital comarcal «mejora la accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria».

Los análisis de sangre son una de las pruebas médicas más realizadas para comprobar el estado de salud de los pacientes

Obtención de una muestra de sangre. / Freepik

Labor realizada por Análisis Clínicos

La consulta se ubica en el laboratorio clínico porque la genética forma parte de las competencias tradicionales de esta especialidad, desarrollada durante décadas con altos estándares de calidad por los especialistas en análisis clínicos.

En 2023 se creó la Comisión de Genética del Área Sanitaria Norte, impulsada por el propio laboratorio, donde diferentes profesionales sanitarios analizan de forma conjunta casos complejos en reuniones periódicas. Este enfoque multidisciplinar permite ofrecer una atención más completa e integral a los pacientes.

Con esta iniciativa, el Área Sanitaria Norte de Córdoba se posiciona como referente entre los hospitales comarcales andaluces al ofrecer un servicio especializado poco habitual en este nivel asistencial, reforzando su apuesta por una atención sanitaria cercana y de calidad, destaca esta administración.

TEMAS

