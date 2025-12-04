El PSOE acusa a la Diputación de "incumplir un acuerdo" que afectaba al taxi rural en Córdoba

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha denunciado este jueves el "incumplimiento por parte del presidente de la corporación provincial, Salvador Fuentes, de un acuerdo alcanzado con el grupo socialista en el marco del presupuesto vigente, un compromiso que —según sostiene— afectaba directamente al sector del taxi rural".

Según informa el PSOE en una nota de prensa, Morales ha comparecido junto al portavoz de la Federación Andaluza del Taxi Autónomo, José Hoyo, quien subrayado que "este incumplimiento es uno más de los que el PP de la Junta y de la Diputación nos tiene acostumbrados”, y ha advertido de que supone “un mazazo más al taxi rural”.

El representante del sector ha recordado además que la Junta de Andalucía canceló recientemente el programa de transporte de pacientes renales en taxi, un servicio que venía prestándose desde hace más de treinta años y cuya supresión, ha dicho, “ha generado un daño añadido a los profesionales y a los usuarios”.

“Una falta de respeto político” y un daño a los municipios pequeños

Por su parte, Morales ha afirmado que el incumplimiento del acuerdo presupuestario “no sólo representa una falta de respeto político, sino que evidencia que Salvador Fuentes abandona políticas esenciales para combatir la despoblación en los municipios de menor tamaño”.

Asimismo, ha señalado que se deja de lado a “un sector de pequeños autónomos fundamental para garantizar la movilidad en el ámbito rural, ignorado por quienes —ha dicho— se presentan como defensores del territorio frente al Gobierno de España”.

El PSOE exige rectificación y apoyo inmediato

El Grupo Socialista ha exigido a la Diputación el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos y ha reclamado una rectificación que permita respaldar de manera decidida al taxi rural, al que consideran un servicio clave para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación en la provincia de Córdoba.