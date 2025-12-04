El primer Encuentro Gastronómico de Oleoturismo de Lucena contará con los chefs Luis Contreras y Periko Ortega

Dos actividades clausuran, en el ejercicio 2025, la línea de difusión del oleoturismo en Lucena. Un concepto turístico presentado en Fitur 2025 y que comporta “un eje central” en la programación pilotada por el Ayuntamiento.

El área municipal de Turismo estrena el próximo viernes 12 de diciembre la primera edición del Encuentro Gastronómico de Oleoturismo, emplazado en la sala noble del Palacio de los Condes de Santa Ana.

Dos chefs de acreditada trayectoria y prestigio elaborarán, en directo, recetas con el aceite de oliva virgen extra de la DOP Aceite de Lucena como ingrediente central. En esta edición, exhibirán sus dotes culinarias el lucentino Luis Contreras, del restaurante local Japanish, uno de los de los espacios gastronómicos de mayor creatividad, fusión y originalidad del municipio, y Periko Ortega, responsable del restaurante Recomiendo, en Córdoba, y ganador reciente de una estrella Michelín.

El concejal de Turismo dice que el oleoturismo "se ha consolidado" en Lucena

Acudirán a este acontecimiento un máximo de 80 personas, con invitación gratuita previa, disponible desde las 09.00 horas de este viernes en la página web de la delegación municipal de Turismo. Esta iniciativa se basa en la observación de un proceso magistral y vanguardista en la confección gastronómica.

El edil de Turismo, Francisco Barbancho, exponía que el oleoturismo “se ha consolidado” como elemento troncal “de la estrategia turística municipal”, a través de acciones “continuadas, a lo largo del año, en ferias provinciales y nacionales.

En la jornada previa, última sesión de este año del ciclo Paladares del Jueves, que concita, durante varios meses, a centenares de personas. La clausura tiene lugar en el salón de los espejos del Círculo Lucentino, ofreciéndose los aceites frescos de la nueva campaña.