Peñarroya-Pueblonuevo celebra Santa Bárbara con una jornada de memoria minera y homenaje a los entibadores

Una jornada marcada por la tradición, la emoción y el recuerdo de quienes dedicaron su vida al trabajo bajo tierra. Así ha celebrado Peñarroya-Pueblonuevo este jueves el día de Santa Bárbara, patrona de los mineros. El Ayuntamiento ha organizado diversos actos que han reunido a vecinos, familias y antiguos trabajadores del sector, que mantienen vivo el espíritu minero del municipio.

La programación ha comenzado a las 9.30 horas con la procesión de Santa Bárbara. La imagen ha recorrido las calles del centro portada a hombros por antiguos mineros, vestidos con ropa de trabajo, en un gesto que simboliza décadas de historia económica y social. Tras el recorrido, se ha celebrado la Santa Misa, donde se ha recordado tanto a quienes trabajaron en las minas como a quienes perdieron la vida en ellas.

40º Concurso de Entibadores Mineros

Uno de los actos centrales de la jornada ha sido el 40º Concurso de Entibadores Mineros, celebrado en el Almacén Central. Considerado un emblema de la identidad local, el certamen rinde homenaje a la habilidad técnica y la precisión que requería la labor de entibación en las galerías.

Los participantes se han concentrado desde las 12.15 horas para el sorteo de puestos antes de iniciar la prueba, basada en la colocación de un cuadro de galería con la técnica tradicional. El jurado ha valorado la rapidez, precisión y calidad de ejecución de las parejas concursantes.

Ganadores del Concurso de Entibadores Mineros en el Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo. / M. Jesús Gómez

El primer premio, de 200 euros, ha sido para la pareja formada por Antonio Torres y Emilio Tejada; el segundo premio, 150 euros, para Rafael Rodríguez y Manuel Calderón, y el tercer premio, de 100 euros, para Francisco Turiel y Fernando González. También se han concedido premios de 50 euros para el cuarto puesto y de 30 euros para el quinto, sexto y séptimo.

Un vínculo entre generaciones

Más allá de la competición, el certamen reafirma el vínculo intergeneracional y preserva la memoria del trabajo minero, un elemento clave en la identidad de Peñarroya-Pueblonuevo. La jornada ha servido para rendir tributo a la maestría y el sacrificio de quienes marcaron la historia del municipio desde las entrañas de la tierra.