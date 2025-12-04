Centro comercial
Palma del Río estrena Palma Plaza, su primer parque comercial, que ha abierto hoy jueves sus puertas
El nuevo parque comercial ubicado en la avenida de la Paz, recibe a sus primeros visitantes desde primeras horas de la mañana
Palma del Río vive este jueves, 4 de diciembre, la apertura oficial de Palma Plaza, el nuevo parque comercial ubicado en la avenida de la Paz, que desde primeras horas de la mañana ya recibe a sus primeros visitantes.
Con más de 4.200 metros cuadrados de superficie comercial y 100 plazas de aparcamiento, este espacio se convierte en un nuevo polo de atracción para la ciudad y para municipios cercanos como Fuente Palmera, Peñaflor, Hornachuelos, Posadas o Cañada Rosal.
El parque genera cien empleos directos en Palma del Río
Más de medio centenar de trabajadores han ultimado a contrarreloj los detalles para esta apertura que aporta 100 empleos directos a la ciudad. Los promotores destacan la ubicación estratégica del parque, junto al Hospital de Palma del Río y el IES Antonio Gala, como un punto de referencia clave para visitantes y residentes.
El proyecto, promovido por Hacienda El Rosario SL y gestionado por el grupo Deal, nace con cuatro operadores internacionales que hoy inauguran simultáneamente sus establecimientos: Aldi, Burger King, Pepco y Action.
