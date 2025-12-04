Palma del Río estrena Palma Plaza, su primer parque comercial, que ha abierto hoy jueves sus puertas

Palma del Río vive este jueves, 4 de diciembre, la apertura oficial de Palma Plaza, el nuevo parque comercial ubicado en la avenida de la Paz, que desde primeras horas de la mañana ya recibe a sus primeros visitantes.

Con más de 4.200 metros cuadrados de superficie comercial y 100 plazas de aparcamiento, este espacio se convierte en un nuevo polo de atracción para la ciudad y para municipios cercanos como Fuente Palmera, Peñaflor, Hornachuelos, Posadas o Cañada Rosal.

El parque genera cien empleos directos en Palma del Río

Más de medio centenar de trabajadores han ultimado a contrarreloj los detalles para esta apertura que aporta 100 empleos directos a la ciudad. Los promotores destacan la ubicación estratégica del parque, junto al Hospital de Palma del Río y el IES Antonio Gala, como un punto de referencia clave para visitantes y residentes.

El proyecto, promovido por Hacienda El Rosario SL y gestionado por el grupo Deal, nace con cuatro operadores internacionales que hoy inauguran simultáneamente sus establecimientos: Aldi, Burger King, Pepco y Action.