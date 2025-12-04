Palma Plaza abre sus puertas como "referente comarcal" y "complemento al comercio local"

A las 9 de la mañana de este jueves 4 de diciembre abrían sus puertas por primera vez Aldi y Action en el nuevo parque comercial Palma Plaza de Palma del Río. La expectación era tal que desde primera hora se formaron colas en varios establecimientos, especialmente en Pepco, donde se anunciaron cheques regalo para los cincuenta primeros clientes, lo que atrajo a numerosos vecinos.

La inauguración oficial de Aldi tuvo lugar a las 10, con la presencia del responsable de expansión de la zona, Gerardo García, acompañado por la alcaldesa Matilde Esteo. García explicó que para la compañía “es un día muy importante porque abrimos nuestra primera tienda en Palma del Río”, un paso más hacia el objetivo de acercarse a los hogares cordobeses. El nuevo supermercado cuenta con mil metros cuadrados de sala de venta y trece trabajadores, que se suman a la red de 110 tiendas que la firma tiene en Andalucía.

“Un referente comarcal”, dice la alcaldesa

La alcaldesa destacó que este parque comercial convierte a Palma del Río en “referente comarcal” y supone una oportunidad para atraer inversión y visitantes. Subrayó que la ciudad “está llena de vida” y que este espacio “enriquece a nivel económico y social”, generando más de cien empleos directos. Para Esteo, la apertura del parque representa “oportunidad, inversión y complemento al comercio local”, ya que quienes acuden a Palma del Río también pueden disfrutar de su restauración y comercio tradicional.

La regidora visitó los establecimientos acompañada del primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, y la concejala de Urbanismo, Rosa María Canovaca.

Los primeros clientes de Aldi en el parque comercial Palma Plaza de Palma del Río reciben información sobre las promociones de apertura. / J. Muñoz Caro

En este primer día, muchos vecinos no quisieron perderse la apertura. En Aldi, Fabiola Domínguez fue la primera en entrar, satisfecha de poder hacer sus compras sin desplazarse a Sevilla. Loli definió el supermercado como “fantástico” y aseguró que no podía perderse la inauguración. Diego y Victoria recorrieron el parque y, tras hacer cola en Pepco, valoraron positivamente que se genere empleo e inversión, aunque reconocen que a algunos comercios les puede afectar. Coinciden en que “invertir y dar trabajo es bueno para la ciudad”. María también esperó la apertura de Pepco para conocer la tienda, convencida de que el parque “hacía falta” y de que será “clienta habitual”.

La mayoría de la plantilla es de Palma del Río

En cuanto a la plantilla, la mayoría de trabajadores del parque son palmeños. Adela reconocía sus nervios ante el primer día, mientras que Sara León, empleada de Action, señaló que este proyecto permite un desarrollo laboral dentro del municipio, abriendo oportunidades más allá del campo o los almacenes. Cristina Varela, responsable de Recursos Humanos en Action, explicó que se coordinó con el Ayuntamiento para incorporar perfiles locales, logrando una plantilla con nueve trabajadores de la ciudad.

En Burger King, que cuenta con más de una veintena de empleados palmeños, la gerente Andrea y la subgerente Inma detallaron que llevan un mes y medio formando al equipo para afrontar este arranque. El restaurante abrirá todos los días desde las 12.30 hasta la 1.30 horas, ofrecerá servicio AutoKing y prevé iniciar el reparto a domicilio entre los días 18 y 20 de este mes.