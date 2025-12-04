La Orquesta de Almería y el Coro Hyperbórea interpretarán en Lucena 'El Mesías' de Haendel

El ciclo Música en Adviento, patrocinado por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, posibilita la escenificación sonora en Lucena de El Mesías de G.F. Haendel, este próximo domingo 7 de diciembre, desde las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de Santo Domingo.

Un concierto de formidable calidad y reputación mundial, protagonizado por la Orquesta Ciudad de Almería y el Coro Hyperbórea, con una agrupación conjunta de más de 70 músicos y voces y la dirección de Michael Tomas, actual director titular de la compañía almeriense. El Coro Hyperbórea, con la batuta de Héctor Eliel Márquez, se conjunta con solistas de alto nivel como Inés Ballesteros, Alicia Naranjo, Pepe Hannan y Andrés Merino.

La obra y la gira

La obra, compuesta en 1741, se estructura en tres partes: la profecía y nacimiento de Cristo; la Pasión y Resurrección; y la Glorificación final.

Esta gira recorre ciudades de notable importancia en la comunidad autónoma andaluza. Desde el Ayuntamiento de Lucena, Domingo Escobar, profesor del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muño, ejerce de coordinador y asesor técnico de este acontecimiento cultural.

Con entrada libre hasta completar aforo, los asistentes podrán depositar un donativo, a título voluntario, cuyo fin se destinará a contribuir en las obras de restauración progresiva de la parroquia.

El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, apuntaba que este concierto navideño, de espléndido nivel, además, “es una manera de unir arte y patrimonio”, incidiendo en que “para Lucena es un privilegio” figurar en esta gira regional.