Ciclo Música en Adviento
La Orquesta de Almería y el Coro Hyperbórea interpretarán en Lucena 'El Mesías' de Haendel
Será el domingo, 7 de diciembre, desde las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de Santo Domingo
El ciclo Música en Adviento, patrocinado por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, posibilita la escenificación sonora en Lucena de El Mesías de G.F. Haendel, este próximo domingo 7 de diciembre, desde las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de Santo Domingo.
Un concierto de formidable calidad y reputación mundial, protagonizado por la Orquesta Ciudad de Almería y el Coro Hyperbórea, con una agrupación conjunta de más de 70 músicos y voces y la dirección de Michael Tomas, actual director titular de la compañía almeriense. El Coro Hyperbórea, con la batuta de Héctor Eliel Márquez, se conjunta con solistas de alto nivel como Inés Ballesteros, Alicia Naranjo, Pepe Hannan y Andrés Merino.
La obra y la gira
La obra, compuesta en 1741, se estructura en tres partes: la profecía y nacimiento de Cristo; la Pasión y Resurrección; y la Glorificación final.
Esta gira recorre ciudades de notable importancia en la comunidad autónoma andaluza. Desde el Ayuntamiento de Lucena, Domingo Escobar, profesor del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muño, ejerce de coordinador y asesor técnico de este acontecimiento cultural.
Con entrada libre hasta completar aforo, los asistentes podrán depositar un donativo, a título voluntario, cuyo fin se destinará a contribuir en las obras de restauración progresiva de la parroquia.
El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, apuntaba que este concierto navideño, de espléndido nivel, además, “es una manera de unir arte y patrimonio”, incidiendo en que “para Lucena es un privilegio” figurar en esta gira regional.
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
- Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
- Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Un hombre es herido grave tras recibir un disparo en una jornada de caza en Villanueva del Duque