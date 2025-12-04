La Navidad llega a Palma del Río: medio millón de luces iluminan la ciudad

En una Plaza Mayor de Andalucía llena y donde no cabía nadie más, se encendía este jueves 4 de diciembre el alumbrado navideño de Palma del Río. Un acto lleno de magia y alegría donde ha querido estar presente todo el equipo de gobierno y parte de la corporación municipal. También se ha abierto el mercado navideño situado en la plaza.

En este día de inauguración ha participado el coro infantil de la escuela de música municipal Maestro Morales, formado por treinta niños y niñas, que ha inundado de villancicos dulces esta plaza y donde muchos padres, madres, abuelos, tíos y familiares admiraron embobados a esos niños de voz angelical, todos uniformados para un día de gala.

Acto seguido, se ha procedido al encendido del alumbrado navideño. Un total de 241 elementos ornamentales de tecnología LED que han encendido el alumnado de las aulas específicas de los centros educativos de la localidad. Las tres representantes de estos grupos han sido las encargadas de activar el medio millón de bombillas que adornan la ciudad hasta el próximo 6 de enero. Desde el ayuntamiento indican que se han elegido a estos protagonistas “en un reconocimiento simbólico a todos los niños y niñas con necesidades especiales y en homenaje al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemoraba este 3 de diciembre”.

En el acto ha tomado la palabra la alcaldesa, Matilde Esteo, quien agradeció públicamente “el esfuerzo de todas las personas implicadas en la instalación del alumbrado, que este año se ha podido inaugurar un día antes de lo habitual”. Esteo ha destacado la “fuerte apuesta por la iluminación de Navidad, con un presupuesto muy inferior al de hace dos años” pero que luce como la ciudad se merece “gracias a una buena gestión de los recursos públicos”. La primera edil también señaló que “se ha llevado el alumbrado a barrios emblemáticos de nuestra ciudad, reforzando nuestro compromiso con una Navidad inclusiva y para todos”.

Tras las palabras de la alcaldesa han comenzado las actuaciones de las asociaciones de baile de la ciudad con la participación de Alma Flamenca, Volver a nacer y Palmacompás. Un espectáculo también multitudinario porque muchos iban a ver bailar a sus niñas y disfrutar del ambiente navideño y festivo.

Detalles del alumbrado En total, se han colocado 241 elementos ornamentales de tecnología LED, con una potencia media de 15 W por unidad. El montaje incluye 500.000 bombillas, lo que supone una potencia total instalada de 3,6 kW y un consumo estimado para toda la Navidad de 1.300 kWh, equivalente a un coste aproximado de 220 euros en la factura eléctrica, es decir, menos de 8 euros diarios. Además, se ha vuelto a instalar en la Plaza Mayor de Andalucía un cerramiento decorativo con un motivo central. La empresa encargada de esta instalación ha sido Porgesa S.A. que ha supuesto una inversión de 84.942 euros.

Mercado Navideño

En esta jornada también se ha abierto el mercado navideño en la plaza. Un evento que se prolongará hasta el 8 de diciembre con talleres y juegos para los pequeños, atracciones, pasacalles con personajes navideños y multitud de puestos. Hemos podido ver en este primer día al duende de la navidad y a los personajes de Puppets Noel de la compañía Majaretas en un divertido pasacalles.

Con este ambiente navideño se le da la bienvenida en Palma del Río a una de las épocas más mágicas del año, resaltando la inclusión, la solidaridad y la alegría de todos los palmeños.