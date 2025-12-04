Monturque impulsa el consumo local en Navidad con premios y vales regalo de hasta 3.900 euros

El Ayuntamiento de Monturque ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña navideña Comprar en Monturque tiene premio, una iniciativa ya consolidada cuyo objetivo es impulsar el consumo en el comercio local durante las fiestas, según informa el propio Consistorio en una nota de prensa. La actuación, dirigida a dinamizar la actividad económica del municipio, incrementa este año la cuantía de los premios hasta un total de 3.900 euros en vales regalo.

El alcalde de Monturque, Antonio Castro, ha subrayado que la campaña “vuelve un año más con más fuerza”, al elevar la dotación a dos vales de 50 euros por cada uno de los comercios participantes, un incentivo que, según ha destacado, “premia la fidelidad de la clientela y refuerza la apuesta municipal por el comercio de proximidad”.

39 establecimientos adheridos

En esta edición participan 39 comercios, que entregarán un vale por cada compra realizada. Cada ticket permitirá introducir una papeleta con los datos de la persona participante en la urna instalada en cada establecimiento. Finalizado el periodo de la campaña, el Ayuntamiento celebrará un sorteo público, del que saldrán dos personas ganadoras por cada comercio, beneficiarias de los vales acumulados.

Presentación de la campaña comercial 'Comprar en Monturque tiene premio'. / CÓRDOBA

Apoyo al comercio de proximidad

El alcalde ha insistido en que “comprar en Monturque tiene premio, pero sobre todo tiene un valor doble: apoyar a nuestros vecinos y vecinas y mantener vivo nuestro tejido social y económico”. Castro ha recordado que el comercio local es “fundamental para la economía del municipio y para la vida diaria de la ciudadanía”.

Campaña activa durante toda la Navidad

La iniciativa permanecerá activa durante todo el periodo navideño, y el Ayuntamiento anima tanto a la población local como a quienes visiten Monturque a realizar sus compras en los establecimientos del municipio para participar en el sorteo y respaldar al comercio de proximidad.