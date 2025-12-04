IU denuncia que los "recortes" de la Diputación dejan sin ayudas de memoria democrática a nueve ayuntamientos de Córdoba

El grupo provincial de Izquierda Unida ha denunciado en una nota de prensa que el gobierno de la Diputación de Córdoba está “bloqueando el avance en verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo” al dejar sin ayudas a nueve ayuntamientos en la última convocatoria de subvenciones de memoria democrática.

IU denuncia que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, tendrá que explicar a los vecinos de Hinojosa del Duque, Almodóvar del RíoPalma del RíoIznájarPeñarroya-PueblonuevoBaenaMontillaVillaviciosa y Belmez por qué en 2026 no se hará ninguna actuación en memoria democrática. “El presidente de la Diputación debe mirar a la cara a estas familias y decirles que no habrá exhumaciones, que no podrán recuperar a sus seres queridos y que quienes fueron víctimas del franquismo seguirán esperando reconocimiento. Esa es la realidad de sus recortes”, ha afirmado IU.

Pueblos sin exhumaciones

Desde IU advierten de que esta situación es “fruto directo de los recortes que el Partido Popular viene aplicando en los últimos años y que están impidiendo que numerosos municipios puedan continuar con trabajos de exhumación y proyectos básicos para recuperar la historia de sus municipios, investigar lo ocurrido, divulgarlo y avanzar en justicia para las víctimas”.

Desde la formación recuerdan que en 2023, cuando el área estaba gestionada por IU, las ayudas ascendían a 200.000 euros para ayuntamientos y 60.000 para asociaciones, mientras que con el PP estas cifras han caído hasta los 50.000 y 30.000 euros respectivamente. “Con estos recortes es imposible que los municipios puedan planificar nada. Han dejado la memoria democrática en una situación de absoluta parálisis”, subrayan.