El encendido del alumbrado extraordinario y la inauguración de la campaña comercial abre la Navidad en Cabra

Con el encendido del alumbrado extraordinario y la inauguración de la campaña comercial, Cabra ha dado la bienvenida en la noche de este jueves 4 de diciembre a la Navidad.

En la céntrica plaza de España, el Consistorio, junto a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, Aeca y el Centro Comercial Abierto, ha procedido a la puesta en marcha de un amplio programa de actividades que hasta los primeros días de enero y con el lema La Navidad se vive en Cabra, se busca dinamizar las compras en el comercio local, poniendo de relieve el centro comercial abierto como espacio de encuentro, convivencia y actividad económica durante estas semanas tan señaladas, como han indicado el alcalde, Fernando Priego, y el presidente de la organización empresarial egabrense, Juan Antonio Cerrillo, junto a las delegadas municipales de Fiestas y Desarrollo Local, Rosi Lama y Toñi García, respectivamente.

Paralelamente al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, ha tenido lugar la inauguración del Belén municipal, en el marco de un montaje multimedia, y la actuación musical de Tete Pineda.

Momento en el que se ha inaugurado el alumbrado de Navidad en Cabra. / Moreno

Los cientos de personas que se han congregado en la plaza de España han podido también comenzar a disfrutar de la ambientación musical navideña en todo el centro comercial abierto, así como de la apertura del parque de atracciones navideño DiverCabra, ubicado en la zona de la pérgola del parque de La Tejera. Del mismo modo, un pasacalle de bienvenida a la Navidad ha recorrido el centro de la ciudad como antesala de este encendido.

A lo largo de las próximas semanas se sucederán un buen número actividades destinadas a todos los públicos, que incluirá propuestas culturales, infantiles, juveniles, de ocio y dinamización comercial.