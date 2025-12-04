La Diputación destina 71.000 euros para el arreglo de calles en Nueva Carteya

El delegado de Infraestructuras de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado este jueves hasta el municipio de Nueva Carteya para, acompañado del alcalde, Eduardo García, firmar el acta de recepción y entrega de las obras de reposición y mejora del firme en varias calles. Un proyecto que “se enmarca en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027, para lo que se ha contado con un presupuesto de 71.894,01 €, financiado íntegramente por la Diputación de Córdoba”, ha indicado.

“Unas actuaciones que han permitido regularizar y renovar la capa de rodadura en las calles Mediodía, Lealtad y De la Salud, resolviendo las diversas patologías que afectaban al pavimento de la red viaria objeto de la intervención”, ha explicado el delegado de la institución provincial.

Características

El proyecto ha consistido en el fresado del firme existente, el tratamiento de grietas y fisuras con emulsiones específicas, y la aplicación de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 S, previa aplicación del riego de adherencia.

Lorite ha añadido que, dentro de las actuaciones previstas, “se ha procedido al recrecido de las tapas de pozos y arquetas de los distintos servicios urbanos a la nueva cota del pavimento”.

La redacción del Proyecto y la Dirección de las Obras ha correspondido al Servicio Provincial de Ingeniería Civil, perteneciente a la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, mientras que su ejecución ha recaído en la empresa cordobesa Pavasur S.L., que ha contado con un plazo de tres meses para completar las actuaciones.