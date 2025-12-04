La Diputación destina 193.141 euros a la puesta en marcha de la tercera fase de ejecución de la residencia de mayores de Encinas Reales

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Encinas Reales permitirá la puesta en marcha de la tercera fase de actuación de la residencia de mayores del municipio, obra que contará con un presupuesto de 193.141,23 euros. Para el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, “esta firma responde a un compromiso con Encinas Reales y con sus mayores. La puesta en marcha de estas instalaciones permitirá dotar a esta localidad de un espacio de convivencia para quienes no pueden permanecer en sus domicilios”.

Fuentes ha remarcado que “los servicios sociales y sus políticas de desarrollo forman parte de los pilares de trabajo de esta Diputación, siendo un claro ejemplo de ello esta residencia de mayores, en cuya puesta en marcha invertiremos un total de 722.749,35 euros con partidas incluidas en nuestros planes provinciales 2022-2023 y 2026-2027, además del convenio que ahora firmamos”. A estas cuantías, ha añadido, “se suman los 624.995,09 euros aportados por el gobierno de la Junta de Andalucía. Una cantidad que permite llegar hasta los 1.347.744,44 euros totales del presupuesto de ejecución de esta infraestructura destinada a los mayores”.

“Las obras de esta tercera fase incluyen revestimientos interiores, aislamientos, adecuación de la envolvente, carpintería exterior e interior, así como las instalaciones de luminaria y elementos de emergencia”, ha matizado Fuentes. El máximo responsable de la Diputación ha hecho referencia, además, a que “se incorporarán la fontanería, la climatización y ventilación, la protección contra incendios, las telecomunicaciones y las instalaciones electromecánicas”.

En definitiva, ha concluido Fuentes, “damos un paso más para dotar al municipio de Encinas Reales de una residencia para sus mayores, un medio fundamental en el desarrollo de políticas sociales de alojamiento y convivencia para aquellos vecinos y vecinas que no puedan permanecer en sus domicilios”.