Coronación de la Virgen de Luna: accesos, autobuses y más detalles del plan de tráfico y seguridad

La Coronación Canónica de la Virgen de Luna contará este domingo con un dispositivo de seguridad y movilidad superior a las 100 personas, un despliegue extraordinario diseñado para garantizar el buen desarrollo de una jornada considerada histórica por la organización, según informa el Ayuntamiento de Pozoblanco en una nota de prensa. Guardia Civil, policías municipales, protección civil, seguridad privada, aparcacoches y voluntarios integran el operativo que ordenará los accesos y controlará los flujos de fieles en el entorno del Santuario de la Virgen de Luna, donde se ha instalado una carpa con capacidad para 2.000 personas.

Transporte público reforzado desde las 09.00

Los autobuses públicos comenzarán a funcionar a partir de las 09.00. Habrá salidas desde Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, con servicio ininterrumpido hasta las 12.30, hora prevista para el inicio de la ceremonia.

Los puntos de partida serán los habituales de las romerías:

Villanueva de Córdoba : parada de autobuses y explanada de la piscina municipal.

parada de autobuses y explanada de la piscina municipal. Pozoblanco: parada del Hospital, parada de la residencia Muñoz Cabrera y del colegio Ginés de Sepúlveda.

El servicio de regreso comenzará tras los actos litúrgicos y la procesión.

Accesos y control del Santuario

Los caminos de acceso al Santuario de la Jara estarán abiertos al tránsito excepto el de Guadamora, reservado exclusivamente a autobuses, seguridad y emergencias.

La carpa abrirá sus puertas a las 10.00, y el acceso de los fieles se hará desde esa hora por los laterales de la instalación. La ceremonia de coronación comenzará a las 12:30, y en torno a las 14.00 arrancará la procesión alrededor del Santuario.

Plano del aparcamiento público facilitado por la organización. / CÓRDOBA

Agradecimiento institucional y llamamiento a la ciudadanía

Las cofradías han agradecido el apoyo de los Ayuntamientos de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, así como la colaboración de entidades y voluntarios que han intervenido en la organización de un evento “de tal magnitud en un espacio tan sensible como el Santuario de la Jara”.

Tanto los alcaldes como la organización de la Coronación apelan al compromiso de la ciudadanía y piden seguir las indicaciones del personal habilitado para el control de la seguridad y de la movilidad durante toda la jornada.