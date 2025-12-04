Tejido industrial
La constitución de empresas en la provincia de Córdoba crece un 6,43% en lo que va de año
El Radar Empresarial de Experian destaca el aumento del 10,5% en la creación de empresas durante noviembre en todo el país
Experian, compañía global de datos y tecnología que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, ha publicado este jueves los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de noviembre de 2025.
El Radar de Experian España informa que hasta la fecha se han constituido 116.135 nuevas empresas este año, un aumento del 5,8 % en comparación con el mismo período del año pasado. En el caso de la provincia de Córdoba, el crecimiento ha sido de un 6,43%. Noviembre registró un incremento interanual del 10,5%, lo que señala un crecimiento empresarial sostenido. Estas cifras coinciden con las previsiones del Banco de España, que espera que el PIB crezca un 2,6 % para finales de 2025, impulsado por la demanda interna, en particular el consumo y la inversión.
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos es el sector con mayor número de empresas constituidas en lo que va de año, alcanzando las 18.697, un 5,23% menos que en el mismo periodo del año anterior. Le sigue Construcción con 17.374 compañías constituidas en los once primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 12,5% frente al mismo periodo de 2024. En tercera posición se sitúa Actividades Inmobiliarias con 13.370 nuevas empresas creadas, lo que se traduce en un crecimiento del 11,5% en lo que va de año, comparado con el mismo periodo del año anterior.
El análisis geográfico de los datos expone que Madrid repite como la comunidad con mayor número de empresas constituidas en los once primeros meses del año: 26.139, un crecimiento de más de un 4% respecto al mismo periodo del 2024. En segundo lugar se sitúa Cataluña con 22.645 nuevas empresas, un crecimiento del 6,4% frente al mismo periodo del año anterior. Y en tercera posición Andalucía con 19.410 nuevas compañías constituidas en lo que va de año, un aumento de más del 4% comparado con el mismo periodo del año anterior.
