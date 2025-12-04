Urbanismo
Cabra presenta el avance del plan especial que la "blindará" ante la proliferación de plantas de biometano y fotovoltaicas
El alcalde asegura que no hay ningún proyecto autorizado en la actualidad para su instalación en el término municipal
El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer el primer avance del Plan Especial para la Implantación de Energías Renovables, un documento urbanístico destinado a regular, ordenar y controlar la implantación de plantas de biometano y fotovoltaicas en el término municipal.
Así lo ha anunciado el alcalde, Fernando Priego junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, con el fin de ofrecer información actualizada sobre el proceso y reafirmar el compromiso municipal con la transparencia y la participación ciudadana, subrayando que el mencionado plan “es la única herramienta urbanística viable para proteger a los vecinos ante la proliferación de proyectos de energías renovables, limitando y regulando su implantación para evitar cualquier perjuicio a la calidad de vida, al aire que respiramos o a nuestros recursos naturales”.
Priego explicó que los municipios de todo el país, especialmente los andaluces, están recibiendo un gran número de propuestas para este tipo de industrias, “y sólo a través de un plan especial podemos blindar legalmente el modelo de ciudad que queremos para las próximas décadas”.
Propuestas de organización de las renovables
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, explicó que el avance incorporaba ya propuestas sobre distancias mínimas, porcentajes máximos de ocupación, el Documento Ambiental Estratégico (DAE) y la valoración de impacto en la salud. Sin embargo, a raíz de la reciente presentación de la versión preliminar del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), “que introduce directrices más restrictivas sobre implantación de energías renovables”, el Ayuntamiento ha decidido adaptar el borrador “para alinearlo con estos nuevos criterios”. Aunque el POTA se encuentra aún en exposición pública, “consideramos imprescindible incorporar desde ahora sus límites y directrices para garantizar la máxima protección del municipio”, según Vergillos.
El Ayuntamiento ha habilitado, además, un nuevo espacio en la web municipal dedicado a preguntas frecuentes sobre energías renovables, así como el correo alcaldia@cabra.es para canalizar consultas. Priego ha recalcado que actualmente “no existe ningún proyecto autorizado en el Ayuntamiento, ni tramitación alguna que implique otorgamiento de licencias”, subrayando que sólo se han emitido Informes de Compatibilidad Urbanística -ICU-, como obliga la Ley, “sin que ello suponga permiso alguno para su implantación”.
