Música
Vanesa Martín y su gira 'Casa Mía' aterrizan en Lucena: fecha y lugar del concierto confirmado
La cantante malagueña recalará en la localidad en junio para inaugurar el F'Festival 2016
La cantante malagueña Vanesa Martín inaugura con sobresaliente fuerza el calendario del F’Festival Lucena 2026. La gira internacional Casa Mía confirma fecha en la localidad el próximo 12 de junio, desde las 22.00 horas, en la plaza de toros Coso de los Donceles’.
El Ayuntamiento ha anunciado este concierto de gran formato, después de ultimar la conformación del expediente administrativo. Por el momento, se desconoce tanto el presupuesto movilizado como el precio y el inicio de venta de las entradas.
La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, ha afirmado que, con esta actuación musical, el municipio permanece “en el panorama del centro de Andalucía y nacional” y, desde el Consistorio, se reafirma el cumplimiento de “un reto marcado” desde el comienzo de este mandato corporativo.
Pocos detalles sobre la programación definitiva
Sin desvelar demasiados detalles sobre la programación definitiva, la concejala popular ha admitido que este calendario anual, diseñado desde las delegaciones de Fiestas y Cultura, conservará un repertorio “con diferentes estilos” y el objetivo radica en “mantener el nivel bastante alto de la pasada edición”, con un volumen de asistencia global de más de 16.000 espectadores. Además, ha añadido que “Lucena recibe ofertas importantes" y, por el momento, se pospone ratificar a Vanesa Martín como concierto estrella del próximo año.
La gira Casa Mía, de proyección del disco homónimo, empezó en 2025. Vanesa Martín lanzaba el noveno álbum de su carrera, primero con la compañía Universal Music. La agenda de conciertos se extiende por las principales ciudades de España y Latinoamérica.
La propia cantante y compositora define como “muy introspectivo, libre y fusionado con otras culturas” este trabajo musical. Doce canciones configuran este álbum, con temas como Objetos Perdidos, Tiempo Real, Intimidad, Cómo te Digo y, junto a Joaquín Sabina, No nos supimos querer.
