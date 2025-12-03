Así será el centro para grandes dependientes de Peñarroya: 28 plazas, atención especializada y un edificio histórico rehabilitado

El futuro Centro Sociosanitario en el que se transformará el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo, la antigua residencia de ingenieros, dispondrá de 28 plazas residenciales dirigidas principalmente a personas con discapacidad grave o gran dependencia, muchas de ellas en silla de ruedas o con movilidad muy reducida.

Poco menos de una semana después de que el pleno municipal, el pasado 28 de noviembre, aprobase el inicio y tramitación de la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio, la Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado los pliegos de condiciones del concurso y el anuncio de la licitación.

Con un presupuesto de 1.342.249,84 euros y un plazo de ejecución de seis meses, las empresas interesadas en optar al concurso tienen de plazo hasta el próximo 18 de diciembre para presentar sus ofertas.

Instalaciones para personas con alta dependencia

En la memoria del proyecto incluida en la documentación, se explica cuáles serán las características del centro y a qué personas está dirigido. El centro atenderá a personas con discapacidad grave, incluidas aquellas con movilidad muy reducida o que requieren ayuda constante para las actividades básicas de la vida diaria. El diseño del proyecto incorpora habitaciones adaptadas, zonas comunes accesibles, instalaciones específicas y medidas de seguridad y salud ajustadas a las necesidades de los residentes.

En concreto, el futuro Centro Sociosanitario contará con dos edificios, uno para residentes con alta dependencia, que dispondrá de siete habitaciones dobles y una individual, para un total de quince plazas, y otro, el patrimonial, con seis habitaciones dobles y una individual, para trece plazas.

Edificio con importante valor patrimonial

El proyecto se refiere como edificio patrimonial a la antigua Casa Social y vivienda del Director de la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, un inmueble incluido en el catálogo andaluz de bienes de interés cultural (BIC). Por eso, el proyecto indica que las intervenciones en este edificio deben ser reversibles, no invasivas y respetar los elementos protegidos.

El Ayuntamiento tramita la contratación por vía urgente

El proyecto del Centro Sociosanitario de Peñarroya-Pueblonuevo será financiado íntegramente a través del programa Transición Justa 2021–2027, por lo que deberá estar terminado antes de junio de 2026. Para garantizar el cumplimiento de ese plazo, la contratación se tramita por vía urgente.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo no solo avanza en la creación de una infraestructura social que refuerza la atención a la dependencia y aprovecha los fondos europeos disponibles, además, logra poner en valor un inmueble, la antigua residencia de Ingenieros y Club Social de la Sociedad Minero Metalúrgica de la localidad en su época de esplendor minero, que tras quedar desocupado se intentó convertir en hotel municipal, que, sin embargo, nunca llegó a abrir como tal.

Recuperación del patrimonio

Con la puesta en marcha de este proyecto, el municipio da un paso decisivo hacia un modelo de atención especializada, capaz de responder a las necesidades de quienes requieren mayores cuidados. Al mismo tiempo, la intervención permitirá recuperar para el uso público un edificio cargado de valor histórico, convirtiéndolo en un recurso útil y plenamente integrado en la vida social de Peñarroya-Pueblonuevo.