Puente Genil aprueba la Oferta de Empleo Público 2025: siete plazas para mejorar servicios municipales

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, un acuerdo que supone la creación y consolidación de siete plazas de empleo público para fortalecer servicios esenciales para la ciudadanía de Puente Genil.

El concejal delegado de Deportes y Recursos Humanos en el Ayuntamiento, Rafael Ruiz, ha subrayado que esta apuesta “permitirá mejorar la seguridad en las calles, ampliar la capacidad municipal en materia ambiental y cultural, reforzar el mantenimiento urbano y generar nuevas oportunidades laborales o para empleados municipales que puedan optar a una promoción interna.

Ruiz ha destacado que esta oferta “representa una mejora directa en el día a día de nuestros vecinos y vecinas, porque se traduce en más personal allí donde Puente Genil más lo necesita”. Así, la incorporación de dos nuevos agentes de Policía Local, por ejemplo, “aumentará la presencia policial y la capacidad de respuesta del cuerpo”, asegura el edil. La creación de un puesto especializado en Medio Ambiente “permitirá atender las nuevas exigencias legales y garantizar un mayor control y protección del entorno”, y la incorporación de un Técnico de Programación Cultural “fortalecerá la oferta cultural municipal, necesaria para mantener el nivel de actividad del Teatro Circo y otros espacios culturales”, indica.

El concejal destaca que estas nuevas incorporaciones se complementan con la mejora interna de los recursos humanos del Ayuntamiento, ya que la Oferta de Empleo Público incluye varias plazas destinadas a la promoción interna, lo que permite reconocer la experiencia del personal municipal y asegurar una administración más profesional y estable. Asimismo, se incluye una plaza de Peón de Construcción que reforzará las tareas de mantenimiento urbano, un ámbito fundamental para la calidad de vida en los barrios.

Uno de los elementos más significativos de la oferta es la reserva de la plaza de monitor deportivo para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, una medida que actualiza la OEP 2024 y que, en palabras del propio edil, “representa un compromiso claro con la inclusión, la igualdad real y la apertura de oportunidades donde más impacto social pueden tener”.

El concejal delegado de Recursos Humanos y Deportes, ha explicado que cada una de las siete plazas aprobadas responde a necesidades detectadas en los últimos meses y que esta oferta “hace posible que Puente Genil funcione mejor, que seamos más ágiles y que podamos atender con mayor calidad las demandas de los vecinos, desde la seguridad y la cultura hasta el deporte y el mantenimiento urbano”.

El concejal ha recordado que la propuesta ha sido debatida y consensuada por unanimidad con la representación sindical en la mesa general de negociación, lo que garantiza que nace desde el diálogo y el acuerdo. Esta planificación de recursos humanos permitirá que el Ayuntamiento continúe creciendo de forma ordenada y eficiente.

Publicada en el BOP y en el Portal de Transparencia

La OEP 2025 ya está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Portal de Transparencia. El titular del Área de Recursos Humanos ha señalado que “este equipo de Gobierno seguirá apostando por un modelo de gestión basado en la profesionalización, la transparencia y la igualdad de oportunidades”.

El delegado de Recursos Humanos ha recordado que esta oferta forma parte de una política global de personal que el actual equipo de Gobierno viene desarrollando desde su llegada al Ayuntamiento, basada en “mirar y cuidar a nuestros profesionales”. En este sentido, Ruiz ha subrayado que uno de los primeros pasos fue el reconocimiento de la antigüedad del personal laboral, una medida largamente demandada que permitió regularizar y abonar a más de 40 trabajadores cantidades que no habían sido remuneradas por el anterior equipo de Gobierno. “Se trataba de una injusticia que algunos empleados tuvieron que soportar durante más de una década”, destacó el concejal.

Junto a esta medida, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de la planificación y desarrollo de su plantilla mediante la actualización de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo, un instrumento clave para modernizar la administración y adecuar cada puesto a las necesidades reales del municipio. Esta hoja de ruta permitirá seguir consolidando un modelo organizativo más eficiente y orientado al ciudadano.