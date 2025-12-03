Los premios de la Green Week se reparten entre La Carlota y Villa del Río

En el salón de plenos de Villa del Río ha tenido lugar esta mañana el sorteo de los tres primeros premios de la Green Week, campaña del comercio de cercanía, que se ha celebrado del 17 al 29 de noviembre y en la que han participado trece municipios del Alto Guadalquivir y La Vega, así como más de 200 establecimientos de todos los sectores.

Abrió el acto el alcalde del municipio anfitrión, Jesús Morales, quien alabó el trabajo que se ha venido realizando por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir y el apoyo del Iprodeco en este proyecto innovador. Acto seguido intervino el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, quien resaltó la importancia de apoyar al comercio local y de cercanía frente al digital.

También intervinieron presidentes y responsables de diferentes asociaciones de empresarios de ambas comarcas, quienes alentaron a las administraciones a seguir impulsando y promoviendo este tipo de proyectos.

Por último, las miles de papeletas recogidas en las urnas de los establecimientos participantes se echaron a una piscina de plástico, donde posteriormente una mano inocente extrajo las papeletas ganadoras, siendo la del primer premio de 5.000 euros a consumir hasta el 5 de enero en establecimientos de ambas comarcas Mireya Pérez Romero, por una compra realizada en MJ Dona, en La Carlota. El segundo premio, de 1.000 euros, ha sido para Fernando Hinojosa Morales, por una compra realizada en Sumermercado Montedano, de Villa del Río. Y el tercer premio ha sido para Ana María Cabrera Escavias, por una compra realizada en Nueve Lunas, también en Villa del Río.