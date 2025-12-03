Peñarroya, Belmez y Espiel buscan en el turismo minero un nuevo impulso económico

Una red de destinos turísticos mineros y del carbón, donde conocer la historia y visitar las infraestructuras que antaño representaran una actividad económica clave. Ese es el objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica que, a través del Instituto para la Transición Justa, trabaja ya en la puesta en valor del patrimonio minero de cinco zonas de España, una de ellas, en la provincia de Córdoba. Como explica a este periódico el gerente del Patronato Provincial de Turismo, Enrique Merino, la zona de la provincia que formará parte de esa red es la de cuenca minera del Alto Guadiato, en concreto, los municipios de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel.

Merino detalla que ya se trabaja desde dos vertientes: la de hacer un diagnóstico de la situación de cada zona y de los productos que pueda ofrecer y la que tiene que ver con el diseño de marca. El objetivo, añade, es que para principios de 2027 ya se puedan tener los primeros productos turísticos desarrollados y también que se abra la posibilidad de celebrar un congreso en torno a este sector.

Dotar “de consistencia” a iniciativas que ya existen

El gerente del Patronato de Turismo apunta que en los municipios mineros cordobeses ya existen ciertas actividades en torno a su patrimonio minero, pero la clave está, agrega, en dotar a todos estos productos “de consistencia” y hacerlo de la mano de zonas que llevan trabajando muchos años en ello. En Asturias, señala Merino, esa promoción y uso del patrimonio minero “es una barbaridad”, con zonas que reciben más de 150.000 visitas al año, que son todas las que acumula la comarca de la Subbética cordobesa, una de las más turísticas dentro de la provincia.

Chimenea en Peñarroya-Pueblonuevo. / CÓRDOBA

Merino vuelve a usar como ejemplo a Asturias para explicar cómo se puede multiplicar el efecto de trabajar desde el ámbito turístico en estas zonas: “El que va al pozo minero de Asturias también visita los lagos de Covadonga y luego, además, se come una fabada”.

“España ha sido un país minero”, recuerda el gerente del Patronato de Turismo, que cree que la importancia de esta red reside en recuperar toda esa historia y generar un movimiento que haga partícipe a todo el mundo para que quiera acercarse a esta comarca, que además precisa de acicates económicos de cualquier tipo.

Otros destinos de la red

El proyecto, que se desarrollará a través de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), se centra en cinco zonas: las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas, aunque está abierto a la incorporación de nuevos territorios.