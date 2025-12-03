La ópera 'Don Pasquale' y un mercado navideño, entre los eventos de Palma del Río en diciembre

Palma del Río encenderá su alumbrado navideño este jueves 4 de diciembre. A las seis de la tarde se ha convocado a toda la ciudad en la Plaza Mayor de Andalucía donde también se podrá disfrutar de un mercado navideño con multitud de actividades durante este puente de diciembre. La concejala de Cultura, Mari Ángeles Zamora, ha explicado todas las novedades de este programa navideño.

El alumbrado se encenderá la tarde del 4 de diciembre con las actuaciones del coro infantil de la escuela de música Maestro Morales, con el baile de Alma Flamenca, Volver a Nacer y la asociación cultural Palmacompás. También este jueves se abrirá el mercado navideño que se prolongará hasta el 8 de diciembre con talleres y juegos para los pequeños, atracciones, pasacalles con personajes navideños y multitud de puestos en la Plaza Mayor de Andalucía. Dentro de este mercado se encuentra también el pasacalles Puppets Noel de la compañía Majaretas este jueves 4 de diciembre y la actividad Cabinas Literarias, donde personajes del mundo de las letras contarán a través del teléfono pequeños relatos o poemas que se instalará en la plaza el día 5. Por último, el 8 de diciembre habrá otro gran pasacalles de gigantes y cabezudos con la temática del Cascanueces.

Ópera

Dentro de este puente de diciembre, y gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba, se podrá disfrutar en Palma del Río de la ópera Don Pasquale de Donizetti, “un día grande” según Zamora porque “vamos a tener uno de los montajes más grandes en Palma del Río".

La biblioteca infantil también ha preparado una programación navideña consistente en cuentacuentos y talleres. Serán el 10 y 18 de diciembre con un taller de juegos reciclados y un cuentacuentos denominado El príncipe feliz para los que deben inscribirse en la propia biblioteca.

Propuestas musicales

La música estará muy presente en estos días. El 13 de diciembre, en el Coliseo, Tamara Jerez y Juanma Jerez Cantan a la Navidad y el 14 habrá una zambomba flamenca en la Plaza Mayor de Andalucía. La escuela de música Maestro Morales ofrecerá su concierto de navidad en el Espacio Cultural Santa Clara el 18 de diciembre y el 21 habrá otra zambomba con el grupo A mi Manera y el grupo local Pellizco. Para los amantes de las versiones el 27 de diciembre llegará el tributo a El Último de la Fila con Los Hombres Rana en la plaza. La música también estará presente en la tardebuena con presencia de Djs locales y en la noche de fin de año con el palmeño Juan Jesús y el grupo Parazetapop.

Teatro y pasacalles

Los niños serán los protagonistas esta Navidad en Palma del Río y habrá numerosas propuestas teatrales para ellos. El heraldo real visitará los colegios de la ciudad los días 15,16 y 17 de diciembre. El 20 de diciembre tendrá lugar el gran pasacalles de la Navidad junto a personajes de cuento y navideños, música y luz. Al término de ese pasacalle se coronará a los Reyes Magos de este año en un espectáculo en el teatro Coliseo conducido por Arrempuja Teatro.

También estarán muy presentes los teatros infantiles y musicales. El 23 de diciembre en la plaza Mayor de Andalucía se podrá ver el musical Dubbi kids Mi primer concierto, el 26 en el Coliseo La Maquiné presenta Soy Salvaje y el 30 La Ratonera Teatro representa Hadas de la Navidad en la plaza Mayor de Andalucía.

Dentro de la programación navideña también encontramos la entrega a la carta a los Reyes Magos el 21 de diciembre, el Mercado Navideño de Disoñamos este mismo día y la chocolatada navideña y un belén viviente en el jardín Valparaíso el 22 de diciembre.

Cabalgata de Reyes con novedades

Zamora adelantó que "estamos trabajando la posibilidad de modificar el recorrido para que se amplíe el horario y esté un poco más de tiempo en la calle. Es intención también que finalice su recorrido en la Plaza Mayor de Andalucía, para que todos y todas podamos disfrutar de unas últimas palabras de sus majestades, antes de recogerse, y empezar a repartir los juguetes a los niños y niñas de Palma del Río".

Y como última novedad, "vamos a disfrutar de dos carrozas nuevas, que se han podido conseguir gracias a inversiones realizadas con remanentes. Son dos grandes carrozas que van a cambiar el concepto que tenemos de la cabalgata de Palma del Río. Es una especie de avance, la idea es que este año sean dos e ir adquiriendo nuevas carrozas”, comunicó Mari Ángeles Zamora en la presentación. La temática de la cabalgata de este año en Palma del Río será Disney.