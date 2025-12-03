La Navidad llega el 5 de diciembre a Hinojosa del Duque con el encendido del alumbrado y circo

Una Navidad para todos es la idea de la completa programación navideña que ha presentado este miércoles Hinojosa del Duque en el Salón de Plenos del Ayuntamiento: música, teatro, circo, compras, monólogos, fiestas… sin olvidarse de citas clave como la despedida del año 2025 y la Gran Cabalgata de Reyes. El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, acompañado de los concejales Santiago Jesús Aranda, Juan Antonio Antón, María Antonia Ramírez y Agustín Romera.

La programación de Navidad en Hinojosa del Duque comienza el 5 de diciembre con la inauguración del alumbrado y del belén en la plaza de la Catedral. A las 17.30 horas será el Pleno Infantil con los alumnos de los colegios Inmaculada y Maestro Jurado. A las 18.00 horas, tendrá lugar la Entrega de Premios Master o Fin de Grado. Después será el encendido del alumbrado en la Plaza de la Catedral, con fiesta infantil con muñecos y animación.

El 6 de diciembre a las 13.30 horas habrá circo en la Plaza de la Catedral con Circo Lullabay, un espectacular dúo de acróbatas. En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Pabellón El Pilar. Y el 12 de diciembre será la Noche Blanca de la Navidad para animar las compras navideñas en más de 20 empresas hinojoseñas. La cita contará con animación musical, grandes descuentos y la actuación del Coro Romero Virgen del Castillo.

El 20 de diciembre a las 13.30 horas será la Zambomba Romera Hinojoseña en la Plaza de la Catedral con los Coros Romeros Virgen del Castillo, San Isidro, Santísimo Cristo de Hinojosa, Nuestra Señora de Gracia de Belalcázar, Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba y la actuación especial del Coro Yerbabuena de Córdoba. Además, habrá Migas Solidarias a beneficio de Afadet.

El 22 de diciembre, la Plaza de la Catedral acogerá la representación de Cándido, Un cuento de circo a partir de las 13.30 horas. En caso de lluvia se trasladaría al Auditorio Municipal.

Y el 26 de diciembre, a las 20.30 horas, el Auditorio Municipal acogerá la actuación de Christian García y su espectáculo De Graná pal mundo. Las entradas pueden comprarse en el Auditorio Municipal de lunes a viernes de 9 a 14 horas o haciendo reserva en el 615 84 19 80.

El 27 de diciembre llegará la tercera edición de Los Juegos del Frío a partir de las 10.00 horas en la Plaza de la Catedral. Y el 30 de diciembre, el Pabellón El Pilar acogerá la Fiesta Infantil de Navidad con horarios de 12.00 a 14.30 horas. Y de 16.00 a 19.30 horas. Y a partir de esa hora, será la Gran Fiesta Infantil Fin de Año con las Preuvas y el acompañamiento del Grupo Sonrisas Musicales. Sonarán las 12 campanadas y tomarán 12 gominolas.

El 31 de diciembre Hinojosa despedirá 2025 con la gran Fiesta de Fin de Año a partir de las 23.30 horas en la Plaza de la Catedral, donde se podrán recoger las uvas. Se dará la bienvenida a 2026 con música y fuegos artificiales.

Llegan los Reyes Magos

Ya en enero, el día 4 será la Visita de los Reyes Magos a Hinojosa del Duque: a las 10.30 horas visitarán la Residencia de la Bella, a las 11.00 horas la Residencia Jesús Nazareno y a las 11.30 horas la de las Monjas Concepcionistas. De 12.00 a 15.00 horas estarán en la plaza de la Catedral.

El día 5 de enero será la Cabalgata de Reyes de Hinojosa del Duque con el siguiente recorrido: salida desde el Parque de los Cinco Puentes, Menéndez Pelayo, Duque de Béjar, Jesús, Plaza San Juan, Plaza de la Catedral, Corredera, José Echegaray, Fontanilla, Mercado y Caridad, donde finalizará la Cabalgata.

Además, del 5 de diciembre al 2 de enero tendrá lugar la Campaña de Navidad de Hinojosa Es Comercio, con los tradicionales Colodretes. Por otro lado, el Cartero Real estará ubicado en el Excmo. Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, desde el 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.

También habrá dos nuevas experiencias para visitar y disfrutar de Hinojosa del Duque: los Sábados de Navidad y los Domingos Navideños, con las que se podrá conocer los belenes de la localidad, visitar el Belén de Carmen María Torrico Agudo y disfrutar de dulces típicos y vino de pasas de la tierra en el Museo Etnológico.