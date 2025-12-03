Montoro destina a su personal la mitad de un presupuesto de más de 9 millones para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Montoro ha aprobado el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 9.355.221,81 euros y que salió adelante con el voto favorable del PSOE y del Partido Popular, mientras que UDIM optó por la abstención. La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, y el concejal de Presidencia, Antonio Javier Casado, presentaron unas cuentas que calificaron como “responsables, sociales y orientadas al futuro del municipio”.

Uno de los compromisos más importantes de estas cuentas es la construcción de 10 viviendas de protección oficial, con una inversión total de 1.312.880,50 euros, de los que más de 751.119,21 euros son aportación municipal. El presupuesto mantiene la presión fiscal congelada: no se incrementan impuestos ni se crean nuevas tasas, y se mantienen las bonificaciones existentes para familias numerosas y servicios esenciales.

El Capítulo I, destinado a personal, asciende a 4.624.371,29 euros e incorpora la subida salarial estatal, el proceso de estabilización de empleo y nuevas incorporaciones como un técnico A1 y seis administrativos previstos para el próximo año. Casado explicó que “dotar adecuadamente al Ayuntamiento es garantizar servicios de calidad para los vecinos”.

Gastos corrientes

El gasto corriente (Capítulo II) se sitúa en 2.665.736,71 euros, con un incremento del 6,45% debido al aumento de los costes energéticos y de suministros. Aun así, el Ayuntamiento asegura el mantenimiento de todos los servicios públicos sin recortes. Además, se refuerzan los programas de Cultura, Juventud, Festejos y Deportes. El presupuesto destina 463.290 euros al tejido asociativo, un 2,57% más que en el ejercicio anterior.

Pleno en el que se aprobaron los presupuestos de Montoro. / Diario CÓRDOBA

En materia financiera, el Ayuntamiento continúa reduciendo su nivel de deuda, que al cierre de 2026 se situará en el 25,76% de los ingresos corrientes, muy por debajo de los límites legales. “Reducir deuda es ganar margen para invertir en las personas”, destacó Casado. El capítulo de inversiones asciende a 1.083.508,81 euros, e incluye actuaciones en edificios municipales, vías públicas, mobiliario urbano, equipamientos y mejoras en caminos rurales por un total de 125.000 euros.

Una ejecución casi al completo

Durante el Pleno también se puso en valor el grado de ejecución del presupuesto de 2025, que alcanza el 97%. El Ayuntamiento recordó que ya están en marcha proyectos como el nuevo parking junto al Centro de Salud, el parking del antiguo colegio del Rosario, la futura Casa de la Ciudadanía financiada con fondos EDIL, las actuaciones PFEA en centros educativos y accesos municipales, y la ampliación de cámaras de seguridad, que pasarán de 46 a 73. También avanzan los diseños de proyectos estratégicos como la remodelación de Plaza de España, Corredera y Plaza de Jesús, y la renovación integral de la Plaza de Abastos con zona de ocio y aparcamiento subterráneo.

La alcaldesa, Lola Amo, concluyó que “este presupuesto refuerza la estabilidad del Ayuntamiento, impulsa inversiones necesarias y mejora los servicios públicos. Es un presupuesto para Montoro y para su futuro”. Por su parte, Antonio Javier Casado señaló que “son unas cuentas útiles, realistas y comprometidas, diseñadas para mejorar el día a día de nuestros vecinos”.