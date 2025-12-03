Segunda fase
La Junta invierte en Rute 47.000 euros en el reasfaltado de la ronda Fuente del Moral, que estará listo en dos días
El alcalde destaca la necesidad de esta mejora en una vía que comunica barrios y soporta un intenso tráfico, especialmente durante la campaña navideña
La Junta ha comenzado las obras de mejora de la ronda Fuente del Moral en Rute. Se trata de la travesía urbana de la autonómica A-3226 y la segunda fase de actuación que comprende un tramo de un kilómetro.
"La actuación incluye la reparación del firme con fresado y reasfaltado, eliminación de los puntos más deteriorados y nueva señalización", ha explicado la delegada provincial de Fomento y Vivienda, Carmen Granados.
La inversión a realizar es de 47.000 euros y cumple "el objetivo de ir mejorando las vías de titularidad autonómica", ha añadido Granados.
Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha señalado que se trata de un proyecto "muy necesario para nuestros vecinos", pues se trata de una vía que comunica los dos barrios ruteños y que en estas fechas tiene un intenso tráfico, especialmente de autobuses y visitantes de la campaña de Navidad.
El reasfaltado finalizará en dos días
El concejal de Urbanismo, Rafael García, recordó que con este reasfaltado, que finalizará en dos días, también mejora el acceso a la zona residencial e industrial de las Pozas.
En un futuro esta ronda contará con un nuevo proyecto que incluirá acceso peatonal en el trazado de la ronda que aún no lo tiene, ha recordado el edil de Urbanismo.
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
- Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
- Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
- Un hombre es herido grave tras recibir un disparo en una jornada de caza en Villanueva del Duque