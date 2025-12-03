La Junta invierte en Rute 47.000 euros en el reasfaltado de la ronda Fuente del Moral, que estará listo en dos días

La Junta ha comenzado las obras de mejora de la ronda Fuente del Moral en Rute. Se trata de la travesía urbana de la autonómica A-3226 y la segunda fase de actuación que comprende un tramo de un kilómetro.

"La actuación incluye la reparación del firme con fresado y reasfaltado, eliminación de los puntos más deteriorados y nueva señalización", ha explicado la delegada provincial de Fomento y Vivienda, Carmen Granados.

La inversión a realizar es de 47.000 euros y cumple "el objetivo de ir mejorando las vías de titularidad autonómica", ha añadido Granados.

Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha señalado que se trata de un proyecto "muy necesario para nuestros vecinos", pues se trata de una vía que comunica los dos barrios ruteños y que en estas fechas tiene un intenso tráfico, especialmente de autobuses y visitantes de la campaña de Navidad.

El reasfaltado finalizará en dos días

El concejal de Urbanismo, Rafael García, recordó que con este reasfaltado, que finalizará en dos días, también mejora el acceso a la zona residencial e industrial de las Pozas.

En un futuro esta ronda contará con un nuevo proyecto que incluirá acceso peatonal en el trazado de la ronda que aún no lo tiene, ha recordado el edil de Urbanismo.