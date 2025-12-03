La Junta aporta más de 232.000 para la mejora de infraestructuras deportivas en Castro del Río

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha visitado las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de Castro del Río, en las que la Junta invierte 232.717 euros.

La Junta ha aportado 72.688 euros para el proyecto de rehabilitación de las gradas del campo de fútbol y 42.853 para su accesibilidad, “que posibilita que las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan acceder a estas instalaciones y disfrutar de los eventos deportivos en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos”.

Además, la Junta ha posibilitado la rehabilitación de la piscina municipal destinando 117.175 euros, todo ello en concepto del 75% de la subvención para los materiales de las obras que se ejecutan.

Compromiso con el PFEA

Raquel López ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con el Programa de Fomento del Empleo Agrario, "que se demuestra en las partidas económicas incluidas en los presupuestos generales de la Administración autonómica año tras año".