Equipamientos
La Junta aporta más de 232.000 para la mejora de infraestructuras deportivas en Castro del Río
Destina fondos del PFEA a la rehabilitación de las gradas del campo de fútbol y a la piscina municipal con el objetivo de mejorar la accesibilidad
La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha visitado las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de Castro del Río, en las que la Junta invierte 232.717 euros.
La Junta ha aportado 72.688 euros para el proyecto de rehabilitación de las gradas del campo de fútbol y 42.853 para su accesibilidad, “que posibilita que las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan acceder a estas instalaciones y disfrutar de los eventos deportivos en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos”.
Además, la Junta ha posibilitado la rehabilitación de la piscina municipal destinando 117.175 euros, todo ello en concepto del 75% de la subvención para los materiales de las obras que se ejecutan.
Compromiso con el PFEA
Raquel López ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con el Programa de Fomento del Empleo Agrario, "que se demuestra en las partidas económicas incluidas en los presupuestos generales de la Administración autonómica año tras año".
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
- Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
- Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
- Un hombre es herido grave tras recibir un disparo en una jornada de caza en Villanueva del Duque