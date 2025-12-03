Evacuadas al hospital tres personas tras un incendio en una vivienda en Montilla

Dos mujeres y un hombre han resultado afectados y evacuados al hospital tras producirse anoche un incendio en una vivienda en Montilla, aparentemente en una mesa camilla del salón de una casa en que vivían dos personas mayores, según ha informado en una nota de prensa en servicio de Emergencias 112.

Varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 sobre las 22:20 horas de este martes para indicar que había un incendio en un inmueble de la calle Córdoba en la que vivían dos personas mayores. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado el traslado de tres personas al Hospital de Montilla: dos ancianos, una mujer de 86 años y un varón de 88 y otra mujer de 47 años. Por su parte, los bomberos han indicado que el fuego ha afectado a toda la planta baja, especialmente al salón; las mismas fuentes han indicado que, todo apunta, a que el origen del incendio ha podido estar en una mesa de camilla.