Sucesos
Evacuadas al hospital tres personas tras un incendio en una vivienda en Montilla
El fuego ha afectado a toda la planta baja, especialmente al salón, de un inmueble de la calle Córdoba en el que residían dos personas mayores
Dos mujeres y un hombre han resultado afectados y evacuados al hospital tras producirse anoche un incendio en una vivienda en Montilla, aparentemente en una mesa camilla del salón de una casa en que vivían dos personas mayores, según ha informado en una nota de prensa en servicio de Emergencias 112.
Varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 sobre las 22:20 horas de este martes para indicar que había un incendio en un inmueble de la calle Córdoba en la que vivían dos personas mayores. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Los sanitarios han confirmado el traslado de tres personas al Hospital de Montilla: dos ancianos, una mujer de 86 años y un varón de 88 y otra mujer de 47 años. Por su parte, los bomberos han indicado que el fuego ha afectado a toda la planta baja, especialmente al salón; las mismas fuentes han indicado que, todo apunta, a que el origen del incendio ha podido estar en una mesa de camilla.
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
- Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
- Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
- Un hombre es herido grave tras recibir un disparo en una jornada de caza en Villanueva del Duque