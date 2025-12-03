El emprendedor montillano José Luis Baños recibe el título de Padrino del Mosto de Jerez

El joven emprendedor montillano José Luis Baños Ramírez ha recibido el nombramiento de Padrino del Mosto de Jerez en reconocimiento a su trayectoria vinculada al territorio, al vino y a la divulgación cultural de una tradición que forma parte del corazón de Andalucía.

La designación, otorgada por la Asociación Andaluza de Enólogos, llega en un momento especialmente significativo para el montillano, que hace algo más de dos meses presentó su primer libro, Ajerezado: Historias para beberse la vida, en la Bodega de San Ginés del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. En ese cruce de caminos —entre la palabra escrita, la emoción del estreno literario y el reconocimiento de un sector que conoce bien— Baños ha asumido un papel simbólico que lo conecta aún más con un territorio que siente propio.

El reconocimiento lo incorpora a una nómina de figuras vinculadas al mundo de la cultura, la comunicación, la gastronomía y el vino que han ejercido el padrinazgo del mosto en los últimos veinte años. En esa relación figuran nombres tan diversos como José Manuel Caballero Bonald, Bertín Osborne, Jesús Quintero, Modesto Barragán, Josep “Pitu” Roca, Juanlu Fernández, Virginia Miller o Antonio Moure, entre otros. “Solo puedo decir que me siento agradecido y afortunado de unirme a esta lista”, afirmó Baños, consciente del peso simbólico que conlleva formar parte de una tradición de largo recorrido.

Un referente en innovación social

La distinción llega en plena efervescencia profesional para Baños, cuya trayectoria ha trascendido los límites del enoturismo para convertirse en un referente en innovación social. Nacido en Montilla el 7 de diciembre de 1990, ha impulsado proyectos como Winable, una iniciativa enoturística que ha sido premiada por su compromiso social y su capacidad para acercar el vino a nuevos públicos.

En 2020 recibió el Premio a la Implicación Social del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y, en ese mismo año, fue distinguido con uno de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España, además de ser finalista en galardones como los Premios Enclave de Turismo o los Premios Andaluces del Futuro. En 2021, la Junta de Andalucía le otorgó el Premio Andalucía Joven al Emprendimiento, consolidando su trayectoria como innovador en el ámbito turístico y social.

Hoy combina su labor divulgativa con la dirección de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, así como con su participación en proyectos de desarrollo turístico sostenible en distintas regiones vitivinícolas del país. Esa mirada amplia, tejida desde la experiencia directa y la escucha a pie de campo, impregna también su faceta literaria