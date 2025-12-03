Una conferencia aborda los trabajos en la fosa común del cementerio de Montilla

El salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio acoge este jueves, 4 de diciembre, a partir de las 19.30 de la tarde, una conferencia destinada a explicar las actuaciones recientes desarrolladas en la fosa común del Cementerio Municipal de San Francisco Solano. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, forma parte de las V Jornadas de Memoria Democrática y nace con la intención de acercar a la ciudadanía los avances obtenidos y los desafíos que siguen condicionando este proceso de recuperación histórica.

Estas jornadas buscan también abrir un espacio de diálogo en el que la población pueda entender con claridad qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué queda por hacer en el camposanto montillano. En ese sentido, desde el Ayuntamiento se ha insistido en la necesidad de explicar cada fase del proyecto con transparencia, de la mano del equipo de Arqueología y Antropología, que ha trabajado sobre el terreno durante estos meses.

Sus responsables detallarán los procedimientos seguidos, los resultados preliminares y el camino técnico recorrido hasta ahora, marcado por decisiones delicadas, estudios complejos y hallazgos que han permitido avanzar paso a paso en un proyecto largamente esperado.

La última fase de excavaciones ha estado dirigida por la arqueóloga Inmaculada Carrasco Gómez, profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cuya experiencia ha permitido consolidar un trabajo de enorme complejidad. Su propuesta de intervención, enriquecida con la información obtenida por el georradar el verano anterior, situaba en 68 el número de personas represaliadas cuyos cuerpos habrían sido depositados en la fosa.

Aquella prospección no solo permitió redefinir el perímetro de búsqueda. También arrojó una pista clave. Tal y como explicó la concejala de Cultura, Soledad Raya, las pruebas señalaron un sector contiguo a la fosa identificada hasta ahora, justo bajo el monolito y el pequeño jardín que se creó en homenaje a algunas víctimas. Por ello, las nuevas catas comenzaron precisamente allí, con la finalidad de confirmar hipótesis, obtener datos más precisos y decidir la viabilidad final de una futura exhumación.

La nueva fase de los trabajos podrá facilitar información valiosa

La propia Soledad Raya subrayó entonces que los estudios realizados hasta el momento apuntan a una identificación y exhumación posible, aunque no exenta de dificultades. Y es que la fosa continuó utilizándose después de 1940 para enterrar a personas fallecidas sin sepultura, una práctica que se prolongó hasta 1982 y que ha complicado la lectura arqueológica de los distintos estratos. Aun así, la concejala se mostró confiada en que esta nueva fase facilite información valiosa para culminar el proyecto de reparación de las víctimas.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó el pasado año que el Ayuntamiento asumiría con fondos propios el coste de estas prospecciones, cifrado en 18.000 euros. No obstante, el regidor recordó que el futuro proceso de exhumación e identificación, debido a su magnitud y complejidad, requeriría financiación estatal a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.