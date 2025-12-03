Cabra desvela la conexión entre las reinas de Castilla y la nobleza local con el programa Aula Viva

Con el título Entre condesas y reinas: dos privilegios de las reinas de Castilla y su relación con Cabra, la delegación municipal de Educación del consistorio egabrense comenzará una nueva edición del programa Aula Viva, que al igual que en las 15 ediciones anteriores, tiene como objetivo divulgar el patrimonio cultural e histórico local mediante experiencias formativas desarrolladas sobre el terreno, bajo el lema “Una ventana al conocimiento”.

Será en esta ocasión el domingo 14 de diciembre y permitirá a los participantes en la iniciativa acercarse a documentos excepcionales que explican la estrecha vinculación histórica entre la nobleza local y la Corona de Castilla, como ha expresado el responsable de dicha área municipal, Javier Fernández. Es “una oportunidad única para contemplar piezas singulares que forman parte de la memoria de Cabra y que habitualmente no están al alcance del público general”, ha indicado.

Una concesión de Isabel la Católica

El recorrido se centrará en dos privilegios reales custodiados entre distintas instituciones egabrenses. El primero de ellos es el privilegio rodado de la reina castellana Isabel la Católica de Castilla, otorgado el 20 de abril de 1476 a Mencía Ramírez de Aguilera, esposa de Diego Fernández de Córdoba y Montemayor, primer conde de Cabra.

Privilegio rodado de Isabel la Católica. / José Moreno

Este documento, de enorme valor histórico, patrimonial y artístico, recoge la merced indumentaria concedida por la reina, mediante la cual la condesa quedaba autorizada a vestir el brial y las ropas que portasen las reinas de Castilla en el día de Pascua de Resurrección, un privilegio que simbolizaba la cercanía y el favor real. El manuscrito destaca por su cuidado tratamiento pictográfico y por incluir la singular rueda real, elementos que lo convierten en una de las pocas piezas de este tipo conservadas en España.

Con una exposición propia

Su relevancia motivó el pasado mes de septiembre la organización de una exposición específica, donde este privilegio se mostró junto a otros documentos como el que la reina Juana I de Castilla firmó el 27 de diciembre de 1510 renovando dicho privilegio rodado, lo que da cuenta del vínculo entre la Casa Condal de Cabra y la monarquía castellana. Parte de estos fondos documentales se encuentran bajo custodia de la Fundación Aguilar y Eslava, a través del Centro de Estudios Vargas y Alcalde (CEVYA), colaborador habitual en las iniciativas del programa.

Conducida por el cronista oficial de la ciudad, Antonio Ramón Jiménez Montes, la visita ofrecerá una explicación rigurosa y accesible sobre el contexto histórico, los protagonistas y la trascendencia de estos testimonios escritos. Como es habitual, la actividad contará también con un cuaderno de fichas didácticas, preparado para facilitar la comprensión de los documentos y su relevancia.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido al aforo limitado. Las inscripciones pueden realizarse en el Teatro El Jardinito, llamando al teléfono 957 520 766 o a través del correo electrónico educacion@cabra.es.