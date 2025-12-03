Bujalance ya es un pueblo 'mágico': la localidad cordobesa entra en la prestigiosa red turística de España

Bujalance recibe con inmensa alegría y orgullo el logro histórico de su incorporación a la prestigiosa Red de Pueblos Mágicos de España 2026. Este título supone un reconocimiento nacional y un compromiso con la autenticidad y el patrimonio rural, situando a Bujalance entre los pueblos más singulares del país y abriendo nuevas oportunidades de promoción turística, visibilidad y acceso a iniciativas destinadas a poner en valor su patrimonio y resaltar la historia, las tradiciones y los recursos culturales y gastronómicos de la localidad, en definitiva una localidad con identidad única, encanto especial y riqueza patrimonial que merece ser descubierta.

Con esta distinción, se garantiza la promoción continua a nivel nacional, con la presencia en guías, catálogos, plataformas digitales, redes sociales y rutas temáticas, además dinamiza el tejido empresarial, atrayendo turistas y estimulando el gasto local, reforzando el valor estratégico del patrimonio histórico-artístico, las tradiciones y la gastronomía como motor de futuro para Bujalance. Es por tanto un compromiso que Bujalance afronta, el que su historia y vida no sólo se conserven, sino que sean descubiertas en toda España. Así, el eslogan de Bujalance, Una historia por descubrir, está más cerca que nunca.

La alcaldesa Elena Alba y los concejales de Cultura y de Turismo, Toni Pavón y Julia Delgado, destacan, “este sello confirma que Bujalance es historia, magia y vida, un lugar que invita a ser visitado, sentido y recordado, fomenta el turismo sostenible, dinamiza la economía local y pone en valor el esfuerzo colectivo de vecinos y asociaciones en la preservación del patrimonio y las tradiciones”.

“Bujalance impone y enamora a partes iguales, desde su castillo, uno de los más impresionantes del Valle del Guadalquivir, mandado a construir por Abderramám III, que domina en un casco antiguo declarado de Interés Histórico, con un entramado de calles luminosas, donde conviven sus monumentos como la Catedral de la Campiña y su torre la Bella inclinada y Pisa de Andalucía y sus plazas llenas de vida. Pasear por el casco histórico es descubrir la esencia de la campiña cordobesa, fachadas blancas, patios cuidados y ese ritmo tranquilo que invita a quedarse un rato más”, continúan diciendo.

Finalmente, señalan: “La gastronomía aquí es un regalo, aceite de oliva de altísima calidad, platos tradicionales y propios, la patata rellena, que hablan de tierra fértil y manos expertas, y una repostería que tiene legiones de fieles. Bujalance también vibra con sus festividades, Semana Santa declarada de Interés Turístico, romería de San Isidro o Feria Real. Por su carácter, su patrimonio y su identidad tan marcada, Bujalance se suma a los Pueblos Mágicos de España desde 2026 como un destino imprescindible en el corazón de Andalucía”.