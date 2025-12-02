Villa del Río concede la medalla de oro a José Sánchez 'Josamper', impulsor del tapizado del mueble

El Ayuntamiento de Villa del Río ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la concesión de la Medalla de Oro de la Villa, a título póstumo, a José Sánchez Pérez, conocido popularmente como Josamper, nombrado hijo predilecto de la localidad (2003) y figura clave en el desarrollo industrial del municipio del mueble tapizado en el municipio.

La propuesta, respaldada por una treintena de villarrenses, entre tapiceros, empresarios, trabajadores y ciudadanos que firmaron la petición de reconocimiento, fue presentada por el alcalde, Jesús Morales (Unide), quien destacó «la enorme trascendencia de la trayectoria profesional y humana de este villarrense, considerado uno de los pilares fundamentales en el resurgir y consolidación del sector del tapizado en Villa del Río».

Un pionero del tapizado y motor del desarrollo industrial

José Sánchez Pérez fue un carpintero y empresario visionario que supo transformar la tradición artesanal del municipio en una auténtica industria del mueble tapizado. En 1968 y 1972 obtuvo las primeras licencias de apertura para fábricas dedicadas a tresillos tapizados, sillería y muebles metálicos, dando paso a un modelo productivo innovador para su época.

José Sánchez Pérez, conocido popularmente como Josamper, en una imagen de juventud. / CÓRDOBA

Bajo la marca Josamper creó una empresa moderna, basada en la producción en serie sin renunciar a la calidad artesanal. Amplió posteriormente su actividad mediante las marcas Riosán, dedicada al mueble de estilo, y Amuebladora de Villa del Río, un establecimiento de venta directa que integraba fabricación y distribución, articulando así un ciclo completo de trabajo: fabricar, distribuir y vender.

Su labor generó empleo, formó a numerosos operarios y asentó las bases del desarrollo industrial que posteriormente convirtió a Villa del Río en uno de los principales referentes del mueble en Andalucía y España, ya que muchos de sus empleados crearon luego fábricas por su cuenta.

La relevancia de su figura queda reflejada en documentación oficial y en acciones culturales municipales, como la exposición titulada ‘Reflejos del tapizado de Villa del Río: historia y evolución’, donde fue reconocido como «insigne tapicero» y referente local.

Un legado humano y profesional que permanece vivo

Más allá de su aportación empresarial, José Sánchez Pérez es recordado como un hombre cercano, generoso y profundamente comprometido con el progreso de su pueblo. Su huella sigue presente en los talleres y fábricas que aún conservan su método de trabajo y en las familias que encontraron en sus empresas un medio de vida estable.

Por todos estos méritos, la ciudadanía firmante considera que José Sánchez Pérez encarna los valores que representa la Medalla de Oro de la Villa: esfuerzo, innovación, dignidad del trabajo, proyección del nombre de Villa del Río y contribución al bien común.

Acto de concesión

El Ayuntamiento de Villa del Río informa que la fecha oficial del acto de entrega de la Medalla de Oro se fijará en los próximos meses, de acuerdo con la familia, y será anunciada públicamente.