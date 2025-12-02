Abierto el plazo de inscripción de Dinamiz-ARTj, el programa que "da vida" este año a once pueblos de Córdoba

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, ha destacado este martes la contribución del programa Dinamiz-ARTj para “dar vida” a los territorios de transición justa, por lo que ha animado a los ayuntamientos de estas zonas a participar en la cuarta edición. La subdelegada, que ha participado en un encuentro con municipios de estos territorios, ha asegurado que programas como este dotan a los ayuntamientos del Guadiato de un atractivo cultural, que de otra forma les sería difícil ofrecer en sus municipios, siendo este un atractivo más para potenciar el turismo y ofrecer a los vecinos una oferta diferente.

Dinamiz-ARTj, un programa cultural iniciativa del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), tiene el objetivo de contribuir a la dinamización de estos territorios mediante una propuesta cultural variada y de calidad, con actuaciones musicales, teatro y danza. El periodo de inscripción para la nueva edición está abierto hasta el 16 de enero de 2026. Las bases se pueden consultar en su página web.

Se trata de una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en las zonas de transición justa que, hasta el momento, ha celebrado dos ediciones completas, con una tercera que se lleva desarrollando desde el pasado 1 de septiembre y que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

Más de 300 actuaciones

En Andalucía, en la tercera edición de Dinamiz-ARTj, participan 13 de los 16 ayuntamientos de las zonas de transición justa, es decir, el 81% del total. En concreto, en las zonas de transición justa de Guadiato, Los Barrios y Carboneras se han sumado a esta edición los ayuntamientos de La Granjuela, Valsequillo, Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, Los Blázquez, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba y Peñarroya-Pueblonuevo, en la provincia de Córdoba, así como La Línea de la Concepción, en Cádiz, y Carboneras, en Almería.

En la actualidad, 174 municipios de transición justa de todo el territorio nacional, es decir, el 88 por ciento del total, participan en Dinamiz-ARTj. Desde el año 2022, cuando se puso en marcha este programa de ITJ, desarrollado por Ciuden, las más de 300 actuaciones que se han desarrollado en Galicia han reunido a más de 30.000 asistentes.

Conectar territorios

En todo el territorio nacional, desde la primera edición, se han celebrado en los diversos territorios de transición justa más de 1.800 actuaciones, que han contado con 180.000 espectadores. Para la tercera edición, en desarrollo, está prevista la celebración de 1.137 espectáculos de música, teatro y danza.

Dinamiz-ARTj conecta a los ayuntamientos de las quince provincias de transición justa de España con artistas de varias disciplinas de estos territorios, con el objetivo de crear un programa de actividades que garantice el acceso a la cultura en estas zonas, que contribuya a la promoción de los artistas y a la creación de empleo en el sector. Este programa tiene presencia en A Coruña, Álava, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Islas Baleares, León, Lugo, Palencia, Teruel y Zaragoza.