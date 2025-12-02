Fiestas y tradiciones
La Rambla presenta su programación navideña más amplia con más de 33 actividades y un gran alumbrado
La campaña incluye bonos descuento, concursos, música, espectáculos en la calle y novedades como el videomapping y el Mercado de Reyes
El alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha presentado la programación Nuestra Navidad 2025, definida como “una gran Navidad, la más nuestra”, con más actividades que nunca y la participación de colectivos, asociaciones y entidades locales. La edición de este año reúne más de 33 propuestas para todos los públicos y abrirá oficialmente el 5 de diciembre con el encendido navideño, que incluirá pasacalles, zambomba y un espectáculo diario de luz y sonido en el Paseo de España .
El alcalde destacó que la Navidad “es mucho más que diversión”, subrayando su impacto en la economía local, la conciliación familiar y la convivencia en el municipio.
Bonos Descuento y campañas de apoyo al comercio
Entre las iniciativas más esperadas vuelve la Campaña de Bonos Descuento, vigente del 1 al 31 de diciembre, bajo el lema “Navidad con los tuyos, compra en La Rambla”. Se pondrán en circulación 8.400 bonos de 5 euros por cada 15 euros de compra en los establecimientos adheridos. Se repetirá también el sorteo de cuatro cheques viaje, introducido el pasado año como novedad.
La concejala de Desarrollo Económico, Alba Campos, presentó la 8ª edición del Concurso de Escaparates de Navidad, que se celebrará del 20 de diciembre al 2 de enero, con premios de 500, 300 y 100 euros. Además, tendrá lugar el VI Concurso de Fachadas Navideñas, del 20 al 30 de diciembre, cuya mejor propuesta será premiada con una cesta de Navidad valorada en 200 euros.
Programación cultural, juvenil y familiar
La concejala de Régimen Interior e Igualdad, Pilar Rojas, avanzó una agenda amplia con convivencias navideñas, espectáculos escolares, teatro, la Gala Boogaloo, talleres infantiles y un Taller de Fotografía y Edición con móvil como novedad. Para facilitar la conciliación, se recuperan los Días sin Cole (3 a 8 años) y se incorpora un Campamento Digital para jóvenes de 9 a 13 años.
El concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones, Juan Bautista García, destacó la apuesta por actividades en la calle, la música y la convivencia. El encendido contará este año con la participación de la Asociación Caminando Juntos, encargada de accionar el alumbrado.
Entre las novedades sobresale un Videomapping Navideño el 14 de diciembre en la fachada del Ayuntamiento y la Fiesta Joven de Navidad, dirigida a adolescentes de 11 a 17 años, el 26 de diciembre. La agenda incluye además zambombas, conciertos, fiestas infantiles, pasacalles y actuaciones los días 24 y 31 de diciembre.
Mercado de Reyes y Cabalgata
Como novedad, del 2 al 4 de enero se celebrará el Mercado de Reyes en la Plaza de los Trinitarios. La Navidad se cerrará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes, después de que Sus Majestades visiten por la mañana distintas entidades sociales.
Deporte durante todo el periodo festivo
La programación deportiva, organizada junto al Consejo Municipal de Deportes y varios clubes locales, incluye la Carrera Popular del Día de la Constitución, torneos de fútbol y campeonatos municipales, reforzando el carácter participativo de la Navidad ramblaeña.
