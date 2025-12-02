Puente Genil tendrá las cámaras de videovigilancia en las calles a mediados de 2026

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha señalado que el Ayuntamiento está perfilando el proyecto de instalación de las cámaras de seguridad y videovigilancia que se colocarán en diferentes puntos estratégicos de la localidad, aunque ha reconocido que dichas cámaras no estarán operativas hasta, al menos, junio del año 2026.

En respuesta a una pregunta formulada en sede plenaria por el portavoz municipal del PSOE, José Antonio Gómez, Velasco dio que “estamos terminando el proyecto, y no lo hemos pasado al resto de grupos políticos porque no está finalizado, ya que ha habido que hacer modificaciones de última hora”. “Seguramente, la licitación se realice en enero, y las cámaras no las tendremos antes de junio”, aseguró.

Soporte tecnológico de seguridad

El alcalde recordó que se trata de un soporte tecnológico de seguridad que el Ayuntamiento necesita. “Los clanes de la droga tienen armas, y existe un problema de tenencia de las mismas que no es nuevo aunque también quiero aclarar que gracias al trabajo que están realizando los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se ha detenido a todos los que han generado altercados importantes, y todos están ahora en la cárcel”.

Para Velasco, “tenemos un problema de seguridad ciudadana que requiere que todos se vuelquen en estos esfuerzos. Hablo con muchos alcaldes y lógicamente suena la situación de Puente Genil, pero es que lo que hay aquí no es normal”. “Estamos coordinados para el desarrollo de la campaña de Navidad para tener un dispositivo para que no solo vaya a la zona de concentración de iluminación y que cubra todas las zonas residenciales que están sufriendo atracos”, dijo Velasco, quien recalcó que desde el Ayuntamiento “somos los máximos interesados” en contar con dichas cámaras, aunque habrá que esperar todavía unos meses para verlas plenamente operativas en la localidad.