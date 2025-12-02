La Politécnica de Belmez culmina su centenario con un homenaje a personas, empresas e instituciones clave en su historia

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha recogido el galardón en homenaje a todos los equipos de gobierno de la UCO que, a lo largo de este siglo, han guiado, impulsado y consolidado el proyecto académico de la Escuela Politécnica Superior de Belmez.

Según informa la UCO, Torralbo ha agradecido la distinción y ha recordado que la Politécnica nació para dar respuesta a una necesidad colectiva y, desde entonces, “ha acompañado a generaciones de profesionales que han contribuido al progreso de Andalucía y del país. Y lo ha hecho con una seña de identidad que hoy sigue plenamente vigente: la convicción de que la educación transforma vidas y transforma territorios”. El rector ha señalado la implantación del máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y el futuro Grado en Logística y Transporte como ejemplos de la trayectoria de esta Escuela, que “tiene un sentido claro: unir conocimiento, territorio y comunidad. Esa ha sido su aportación durante un siglo y seguirá siéndolo en los años que vienen”.

Galería fotográfica

La escuela ha agradecido también el apoyo recibido del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades durante su vida académica, distinción que ha sido recogida por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, quien ha destacado que la Escuela “ha sido protagonista de múltiples cambios en esta comarca también”, por lo que ha subrayado "la resiliencia que ha tenido la EPSB, porque ha sabido adaptarse a los tiempos como institución y como entidad”. Asimismo, López Losilla ha recordado el papel de la Escuela como promotora del ascensor social, que permitía a las familias cuyos hijos no podían trasladarse a estudiar fuera acceder a la universidad.

La Diputación de Córdoba ha sido otra de las instituciones distinguidas en el acto. Su presidente, Salvador Fuentes Lopera, ha destacado las oportunidades de la Escuela vinculadas al agua, las infraestructuras, la logística, la minería, la energía, la movilidad, el hidrógeno y los materiales. “Las expectativas son muy grandes”, ha afirmado. “Si conseguimos captar y conectar a las empresas con la Escuela y las administraciones hacemos nuestro deber, estaremos creando un gran polo de desarrollo puede marcar los tiempos mineros para esta zona del Guadiato, que es un referente para toda España”.

El mismo reconocimiento ha sido compartido por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, representada hoy por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, Diego Ángel Copé; quien ha subrayado que “el compromiso de la Consejería con Belmez y con el Valle del Guadiato es firme. Estamos convencidos del importante papel que juega la universidad para la vertebración del territorio y la fijación de la población al mismo para conseguir que el talento generado en nuestra tierra no tenga que sentirse obligado a emigrar, y que nuestra tierra sea una tierra atractiva para conservar el talento y para atraerlo también, cómo no, de otros territorios”.

La alcaldesa de Belmez, Ana Belén Blasco Juárez, ha indicado que este reconocimiento no es fruto de una sola persona, “sino de la suma conjunta de todos los que estamos aquí presentes”, por eso, “a ellos quisiera hacerles una mención especial porque creo que si nos ha unido un objetivo común a todos ha sido el apoyo indiscutible, imprescindible y fundamental que todos hemos brindado a la Escuela de Minas, que es evidentemente el motor de desarrollo, no solo del municipio, sino de toda la comarca del Guadiato”.

Por último, se ha distinguido en este apartado al Consejo Social de la Universidad de Córdoba, cuyo reconocimiento ha sido recogido por su presidente, Francisco Muñoz Usano.

Alianzas institucionales

En el capítulo de alianzas institucionales, la ESPB ha agradecido el papel de los colegios profesionales en la defensa de los derechos de los ingenieros. Así, ha distinguido al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas de Andalucía Occidental y Ceuta, cuyo decano, Pedro Léon Marugán, ha sido el encargado de recoger el galardón; al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grado de Minas y Energía de Córdoba, cuyo reconocimiento ha sido recogido por su decano, José Antonio Cañabate; y, por último, al Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, con la presencia también de su decano, Juan Ignacio López-Escobar Fernández.

El sector empresarial y profesional de la Ingeniería Civil, Minas y Energía ha recibido también una distinción por “todo el esfuerzo en formación e investigación se ha dirigido a impulsar el desarrollo de estos sectores”. En concreto, se ha premiado a la Litoteca de Sondeos del Instituto Geológico Minero del CSIC, cuyo reconocimiento ha sido recogido por su responsable, Clemente Molina Muñoz; a la empresa EDP España, con la presencia de su directora de Stakeholders Management, María Casares Candebat; y a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), cuyo galardón ha sido agradecido por su presidenta, Olga García García.

Las entidades que, con su apoyo y colaboración, han permitido desarrollar las actividades conmemorativas del 100 aniversario han tenido también su momento de agradecimiento, en concreto, la Fundación Cuenca del Guadiato, con su presidenta M. Carmen García Ruiz a la cabeza; la empresa “Minas de Estaño de España SL”, cuya distinción ha sido recogida por el jefe del Proyecto Minero OROPESA de Fuente Obejuna, Antonio Ortega Muñoz; la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que ha contado con la presencia de su directora, Raquel Santos Alcudia y el presidente de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno; y la AECC en Belmez, por su alianza con la Escuela y las numerosas actividades solidarias organizadas de manera conjunta, distinción que ha agradecido su presidenta, M. Carmen Gómez Luna.

Por su parte, la EPSB ha dedicado también un apartado especial de este acto a la propia comunidad universitaria de la Escuela. Así, ha reconocido la excelencia académica de los estudiantes con los mejores TFG del Grado de Ingeniería de Energía y Recursos Minerales con el premio Sexto Mario, promovido por Minas de Estaño. Igualmente, se ha hecho entrega de las ayudas y premios del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grado de Minas y Energía de Córdoba a los estudiantes y egresados de la EPSB. Los representantes estudiantiles también han tenido su distinción, que han recogido, en nombre de todos los Consejos de Estudiantes de la Escuela, el actual presidente, José Ángel López Díaz, y la anterior presidenta, Dolores Posadas Vázquez.

Desde su primer director, Emilio Iznardi Alzate, hasta la actualidad, la escuela ha tenido quince directores y una directora, que, acompañados por sus equipos directivos, han sabido llevar a la Escuela a lo más alto de los estándares universitarios, sabiendo superar muchas veces situaciones adversas y mostrando un fuerte espíritu de resiliencia. Por todo ello, se ha agradecido la labor de los equipos directivos de la Escuela, agradecimiento que han recogido Rafael Hernando Luna (representado hoy por Cristina Lozano Fernández), Carlos Lao Moreno, José María Fernández Rodríguez y Francisca Daza Sánchez.

El acto ha estado amenizado por el grupo Aquel Trovar.