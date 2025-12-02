Pleno municipal
Peñarroya-Pueblonuevo inicia la tramitación para rehabilitar la antigua residencia de ingenieros como nuevo Centro Sociosanitario
El Pleno aprueba el comienzo del expediente para unas obras valoradas en más de 1,1 millones de euros, financiadas por el Plan Territorial de Transición Justa
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha aprobado en sesión plenaria del 28 de noviembre el inicio y tramitación de la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio de la antigua residencia de ingenieros, inmueble que albergará el futuro Centro Sociosanitario del municipio. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1.109.297,39 euros, financiado con fondos del Plan Territorial de Transición Justa, una subvención obtenida en la legislatura 2019–2023 y considerada estratégica para mejorar la atención social y sanitaria en la localidad.
Un paso decisivo hacia el nuevo centro
La intervención permitirá recuperar un edificio de valor para dotarlo de un uso sociosanitario que, según el Ayuntamiento, generará nuevas oportunidades de desarrollo y empleo. La aprobación plenaria supone el avance administrativo necesario para iniciar el proceso de contratación de las obras.
Ordenanza para activar el punto municipal de recarga eléctrica
El Pleno también aprobó la Ordenanza Reguladora de los Puntos Municipales de Recarga para Vehículos Eléctricos, que permitirá poner en funcionamiento el punto instalado en 2023 en la Plaza de La Tolerancia. Hasta ahora, la falta de una normativa específica había impedido su entrada en servicio.
La nueva ordenanza se enmarca en la apuesta municipal por la movilidad sostenible y la mejora del acceso a infraestructuras de energías limpias.
El Ayuntamiento recordó que, junto a esta medida, cinco ordenanzas municipales han sido modificadas en los últimos meses, lo que ha permitido reducir tasas y avanzar en la modernización de la gestión pública. Estos cambios buscan mejorar los servicios y aliviar la carga fiscal de la ciudadanía.
Nuevo Reglamento de Honores y Distinciones de la Policía Local
Entre los asuntos aprobados destaca también el Reglamento de Honores y Distinciones de la Policía Local, documento que regula los reconocimientos y recompensas que podrán otorgarse tanto a miembros del cuerpo como a otros colectivos vinculados a la seguridad.
El reglamento pretende poner en valor el servicio continuado, destacar actuaciones meritorias y reforzar la motivación y el compromiso profesional de quienes trabajan diariamente por la protección de Peñarroya-Pueblonuevo.
“Avances fruto de una gestión responsable”
El Ayuntamiento ha subrayado que estas iniciativas forman parte de una gestión responsable, constante y comprometida del actual equipo de gobierno, orientada —según la nota municipal— a impulsar el progreso y el bienestar de la localidad.
