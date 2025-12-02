Programación festiva
Montoro ilumina su Navidad: luz, música y tradiciones para vivir la magia de estas fiestas
La localidad del Alto Guadalquivir se prepara para vivir su Navidad "más auténtica"
Bajo el lema "En Montoro, la Navidad se vive de verdad: luz, música, ilusión y momentos que se quedan para siempre", el municipio del Alto Guadalquivir dará la bienvenida oficial a estas fiestas con el encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre a partir de las 17.30 h en la Plaza de España.
Ese día, la tarde comenzará con un pasacalles a las 17.00 horas desde la plaza del Charco y una chocolatada popular, creando un ambiente festivo que culminará con la actuación del grupo flamenco “Navidad entre Amigos”. El encendido llenará de magia las calles y rincones del municipio, dando inicio a una programación repleta de actividades para todas las edades.
Este año, Montoro ofrece "una Navidad llena de belleza, tradición y diversión, con propuestas diseñadas para disfrutar en familia", y así pretende reflejarlo el vídeo promocional distribuido por el Ayuntamiento de la localidad.
Estas son las actividades más destacadas de su programación:
Rampa de Hielo – Parque Virgen de Gracia, del 19 de diciembre al 6 de enero.
Ludoteca y Diver Ludoteca, del 22 de diciembre al 2 de enero.
Tarde Vieja Infantil – 31 de diciembre. Campanadas infantiles a las 19.00 h, DJ, cañón de nieve y cotillón.
Cartero Real y Heraldo – 2 de enero. Recorrido desde la Iglesia de Santiago a partir de las 16.00 horas.
Fiesta Fin de Navidad – 3 de enero. Concierto del grupo Tabernicolas y DJ en la Plaza de España.
Cabalgata de Reyes – 5 de enero. Salida a las 18.00 h desde el barrio del Retamar, con 13 carrozas y más de 400 figurantes.
Cabalgata Huertos Familiares – 6 de enero. A las 17.30 h por las calles de la pedanía.
