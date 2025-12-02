Montoro ilumina su Navidad: luz, música y tradiciones para vivir la magia de estas fiestas

Bajo el lema "En Montoro, la Navidad se vive de verdad: luz, música, ilusión y momentos que se quedan para siempre", el municipio del Alto Guadalquivir dará la bienvenida oficial a estas fiestas con el encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre a partir de las 17.30 h en la Plaza de España.

Ese día, la tarde comenzará con un pasacalles a las 17.00 horas desde la plaza del Charco y una chocolatada popular, creando un ambiente festivo que culminará con la actuación del grupo flamenco “Navidad entre Amigos”. El encendido llenará de magia las calles y rincones del municipio, dando inicio a una programación repleta de actividades para todas las edades.

Este año, Montoro ofrece "una Navidad llena de belleza, tradición y diversión, con propuestas diseñadas para disfrutar en familia", y así pretende reflejarlo el vídeo promocional distribuido por el Ayuntamiento de la localidad.

Estas son las actividades más destacadas de su programación:

Rampa de Hielo – Parque Virgen de Gracia, del 19 de diciembre al 6 de enero.

Ludoteca y Diver Ludoteca, del 22 de diciembre al 2 de enero.

Tarde Vieja Infantil – 31 de diciembre. Campanadas infantiles a las 19.00 h, DJ, cañón de nieve y cotillón.

Cartero Real y Heraldo – 2 de enero. Recorrido desde la Iglesia de Santiago a partir de las 16.00 horas.

Fiesta Fin de Navidad – 3 de enero. Concierto del grupo Tabernicolas y DJ en la Plaza de España.

Cabalgata de Reyes – 5 de enero. Salida a las 18.00 h desde el barrio del Retamar, con 13 carrozas y más de 400 figurantes.

Cabalgata Huertos Familiares – 6 de enero. A las 17.30 h por las calles de la pedanía.