Metalcórdoba y el Ayuntamiento de Rute homenajean al empresario Antonio Cruz Luna con la inauguración de su calle en el polígono Las Salinas

Metalcórdoba, en colaboración con el Ayuntamiento de Rute, impulsó el acto oficial de inauguración de la calle Antonio Cruz Luna, ubicada en el polígono industrial Las Salinas, el pasado 27 de noviembre. Un reconocimiento público a la figura del fundador de Cruzber, uno de los empresarios más influyentes del sector metalúrgico en la provincia de Córdoba.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Rute, David Ruiz Cobos, y contó con la presencia de representantes institucionales, empresarios, trabajadores del sector metalmecánico, familiares y amigos del homenajeado. Durante la ceremonia, se puso en valor la figura de Antonio Cruz Luna como referente de esfuerzo, visión emprendedora y compromiso con su tierra.

La jornada comenzó con un encuentro empresarial, promovido por la Universidad de Córdoba y Metalcórdoba, con el apoyo del Ayuntamiento de Rute e Iprodeco, centrado en la innovación, la transferencia de conocimiento, la competitividad del tejido productivo y el potencial industrial de Rute. En este marco, el alcalde que Rute "vive un momento clave para su desarrollo económico”, poniendo de relieve el avance del proyecto de ampliación del polígono industrial Las Salinas, impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Córdoba.

Reconocimiento al "liderazgo"

La presidenta de Metalcórdoba, Ana María García, destacó en su intervención que “este homenaje no es solo un acto simbólico", sino un reconocimiento al "liderazgo que transforma territorios, genera empleo y proyecta la industria cordobesa dentro y fuera de España”.

Foto de familia tras la inauguración de la calle Antonio Cruz Luna. / Ayuntamiento de Rute

Asimismo, trasladó un mensaje a la familia Cruz-Bermúdez, “por mantener vivo durante más de 60 años un proyecto empresarial que nació humilde y hoy es líder en innovación, exportación y desarrollo industrial”.

De padre a hijo

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se centró en la figura de Gregorio Cruz Bermúdez, quien ha continuado el legado de su padre con dedicación, liderazgo y una firme vinculación al ecosistema industrial cordobés. Desde Metalcórdoba se subrayó su colaboración activa con la asociación, su participación en iniciativas sectoriales y su permanente disposición para contribuir al fortalecimiento del tejido industrial.

“Gregorio ha sido y sigue siendo un aliado imprescindible para este sector. Su visión, su respeto por las personas y su compromiso con la innovación representan los valores que desde MetalCórdoba defendemos y promovemos”, señaló la presidenta durante su discurso. La asociación quiso recordar también que este reconocimiento llega en un momento clave para el impulso del polígono industrial y del sector metalúrgico en la provincia.

Metalcórdoba, indica la asociación en una nota, continúa "trabajando para atraer inversión, mejorar la cualificación profesional, digitalizar los procesos industriales y situar a Córdoba como un territorio competitivo para la industria 4.0".