La Junta renueva la ruta de transporte a demanda entre Belmez y Pozoblanco

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha renovado la ruta de transporte a demanda entre Belmez y Pozoblanco, dentro del Programa Andalucía Rural Conectada, con el fin de atender las necesidades de movilidad de las zonas rurales de la provincia. Así lo ha anunciado la delegada territorial, Carmen Granados, quien ha informado de que la licitación del servicio asciende a 11.843 euros.

Para optar a esta licitación, las empresas deben disponer de autorización vigente para transporte interurbano de viajeros por carretera en alguna de las modalidades VT (vehículo turismo taxi), VTC (vehículo de alquiler con conductor) o VD (vehículo autobús).

Programa para municipios con menos de 5.000 habitantes

Este sistema de transporte está especialmente dirigido a municipios de menos de 5.000 habitantes que carecen de un servicio público estable, permitiendo a sus vecinos desplazarse a núcleos de mayor población para realizar trámites administrativos, judiciales o asistenciales.

Granados ha recordado que el Gobierno andaluz puso en marcha este programa “con el firme propósito de que ningún pueblo quedara aislado”, como respuesta a los problemas de movilidad y a la falta de conexión entre pequeñas localidades y municipios de referencia. Tras los buenos resultados del proyecto piloto, la Junta tiene como objetivo seguir ampliando el servicio para atender a más municipios rurales.

Esencial para combatir la despoblación

La delegada ha subrayado que mejorar la movilidad es esencial para combatir la despoblación y para apoyar a colectivos como las personas mayores que no disponen de vehículo propio. “Entre las necesidades que deben cubrirse se encuentra la movilidad de los vecinos”, ha indicado.

Para utilizar este transporte a demanda, la Junta pone a disposición de la ciudadanía un call center gratuito, que permite solicitar información y realizar reservas con un mínimo de 24 horas de antelación. Andalucía Rural Conectada funciona como un servicio público de transporte regular bajo demanda, garantizando así que los desplazamientos se ajusten a las necesidades reales de la población rural.