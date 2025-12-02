Iniciadas las obras de mejora del Veredón de la Almorzara en Priego.

Ya han dado comienzo las obras de mejora del Veredón de la Almorzara, incluidas en el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Itínere) de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Con un presupuesto de 124.999,24 euros, la intervención, que está siendo ejecutada por la empresa pública Tragsa, se centrará en la reparación de varias escolleras a lo largo del trazado, en las que se emplearán 1000 metros cúbicos de piedra, la colocación de 550 metros de biondas y la mejora de la señalización en los tramos más afectados de esta vía, de unos 3 kilómetros de longitud, cuyo trazado es frecuentado por un elevado número de vehículos de gran tonelaje que la utilizan como alternativa al paso por el centro del casco urbano de Priego.

Ensanche de la calzada

Este camino rural se abría al tráfico el 24 de noviembre de 2003 tras la profunda intervención a la que fue sometido durante los meses de julio a septiembre de dicho año. Una actuación que permitió el ensanche de la calzada de los 4 a los 6 metros, la mejora del trazado en varios tramos del trayecto, la eliminación de algunos terraplenes peligrosos y la dotación de una capa de asfalto de 10 centímetros de grosor, así como la señalización horizontal y vertical a lo largo de los algo más de 3 kilómetros sobre los que se intervino. En aquella ocasión la inversión se elevó a 227.285 euros, gracias al convenio suscrito en su día por la Junta, la Diputación y el ayuntamiento de Priego, que aportaron el 40, 30 y 30% respectivamente de dicha cuantía.

Se da la circunstancia de que parte de su actual trazado coincide con la propuesta inicial planteada por la Junta para la futura variante suroeste de Priego, que permitiría sacar el tráfico pesado del centro al coincidir el trazado de la A-333 con vías como la avenida de Granada, Ramón y Cajal, Cava, Carrera de las Monjas, Obispo Pérez Muñoz y Caracolas, evitando por tanto que todo el tráfico rodado proveniente de la A-339 y de la A-4154 (antigua N-321) que quiera continuar por la A-333 en dirección sur, tenga que cruzar diametralmente el entramado urbano.

Un camino rural, con vocación de ronda de circunvalación que, por el momento, deberá esperar a una mayor inversión que permita su adecuación como tal.

Hasta que finalicen las obras que se están llevando a cabo, esta vía permanecerá cerrada al tráfico de 08.00 a 18.00 horas.