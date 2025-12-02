La Escuela de Minas de Belmez reconoce el apoyo histórico de la Diputación de Córdoba

La Escuela Politécnica Superior de Belmez, heredera de la histórica Escuela de Minas fundada en las primeras décadas del siglo XX, ha reconocido la trayectoria de apoyo y colaboración de la Diputación de Córdoba con motivo del acto de clausura de su centenario. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, fue el encargado de recoger el galardón en representación de la Diputación, según explica la institución provincial en una nota de prensa.

Fuentes expresó su agradecimiento afirmando que se trata de un reconocimiento “extensible a todas las personas -docentes, estudiantes, ingenieros y alumnado- que a lo largo de cien años han hecho posible la existencia y el prestigio de esta Escuela”. El presidente recordó que la entidad nació en un momento de impulso a la industrialización y que “representó entonces un testimonio del afán de progreso que marcó España antes de que los años convulsos transformaran muchas certezas”.

El papel de la UCO en la expansión provincial

El acto sirvió también para poner en valor el papel de la Universidad de Córdoba (UCO) en su implantación y expansión provincial. Fuentes destacó que la Diputación mantiene con la UCO un vínculo sólido “que se plasma en múltiples proyectos”, como los programas de becas para estudiantes latinoamericanos, las prácticas en municipios de la provincia, la labor del Centro Agropecuario o la colaboración con centros universitarios especializados abiertos recientemente en distintos puntos del territorio.

Respecto al presente de la Escuela, el presidente de la institución provincial subrayó el “trabajo ejemplar” de su equipo directivo, que ha situado al centro “en una senda de crecimiento y actualización permanente”. Entre los hitos más recientes, destacó el proyecto que se desarrolla junto a la Junta de Andalucía para impartir el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, una formación que elevará el nivel de especialización del alumnado y reforzará el posicionamiento académico del centro.

Minería sostenible y oportunidades para el Guadiato

Fuentes se refirió además a la actualidad del sector minero destacando la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA 2030), impulsada por la Junta. Definió este marco como “una hoja de ruta hacia una minería moderna, responsable, innovadora y respetuosa con el medio ambiente”, especialmente decisiva en comarcas como el Guadiato, donde puede generar empleo de calidad, desarrollo territorial y nuevas oportunidades para fijar población.

El presidente concluyó destacando que “la Escuela tiene hoy más sentido que nunca” y reafirmó el compromiso de la Diputación de Córdoba de “seguir apoyando e impulsando este proyecto académico, y de trabajar para que nuestros municipios y comarcas sigan creciendo”.