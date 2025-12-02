La iglesia de la Merced en Córdoba acogerá una representación del Auto Sacramental de los Reyes Magos de El Viso

Tradición, música y participación ciudadana se combinan en la programación cultural Navidad en el Palacio de la Merced que se desarrollará a lo largo del mes de diciembre en distintos espacios de la sede de la Diputación de Córdoba. Un ciclo que organiza la institución provincial y con el que “reafirma su compromiso con la cultura, apostando por una Navidad que integra manifestaciones artísticas de muy diversa naturaleza y que pone en valor el talento de creadores, intérpretes y colectivos de toda la provincia”.

Entre las actividades más destacadas, estará la representación en la iglesia la Merced de Córdoba del Auto Sacramental de los Reyes Magos de El Viso, de la mano de los vecinos de esta localidad cordobesa.

Así lo ha indicado la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, encargada de presentar un programa con el que la institución provincial “vuelve a abrir sus espacios para que la ciudadanía pueda disfrutar de propuestas accesibles, cercanas y de calidad, que combinan música, teatro y patrimonio. La programación navideña se convierte, de este modo, en un punto de encuentro para familias, amantes de la cultura y visitantes, invitando a vivir estas fechas con una mirada más amplia, más compartida y profundamente arraigada en las tradiciones que definen la identidad cordobesa”.

Por su parte, el jefe de servicio de Patrimonio, Joaquín Gómez de Hita, ha detallado una programación que “dará comienzo el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas con la presentación del cartel y el pregón de Navidad a cargo del sacerdote Antonio Navarro en el Salón de Actos del Palacio de la Merced. A continuación, se inaugurará el Belén de la Diputación de Córdoba en la iglesia de la Merced”.

La música llegará el día 11 de diciembre “con un recitar lírico a cargo del Dúo Inara, integrado por la soprano Irene González y la pianista Nuria Ruiz, con una actuación enmarcada en el ciclo ‘Cantarillo de Música en Navidad’ del Ayuntamiento de Córdoba y que tendrá lugar en la Iglesia del Palacio”, ha señalado.

Auto Sacramental de los Reyes Magos en el templo del Palacio de la Merce

La programación continúa el día 13 con la puesta en escena del Auto Sacramental de los Reyes Magos en el templo del Palacio de la Merced, de forma que se trae a la capital una representación que llega de la mano de los vecinos de El Viso. Gómez de Hita ha hecho hincapié en que “esta obra, que hunde sus raíces en antiguas manifestaciones teatrales populares transmitidas de generación en generación, destaca por su valor patrimonial y por la implicación de toda la comunidad visueña en su preparación”.

A este respecto, ha añadido que “la representación combina texto, música y una puesta en escena cargada de simbolismo que convierte el relato bíblico de la Epifanía en un acontecimiento cultural de gran arraigo en Los Pedroches. Con su llegada a la capital, el Auto Sacramental ofrece al público cordobés la oportunidad de conocer y disfrutar de una de las expresiones más singulares y queridas de la tradición navideña de la provincia”.

Música de la mano de la mano de la Fundación Sifu

La música volverá a la sede de la institución provincial con el recital lírico del día 15 que, bajo el título Concierto supercapacidades, traerá de la mano de la Fundación Sifu una programación en la que participan personas con distintas discapacidades. Le seguirá el día 19 de diciembre el Concierto Navideño a cargo de la Coral de la Fundación Miguel Castillejo, que llenará la iglesia del Palacio de la Merced de armonías tradicionales de estas fechas.

Finalmente, el día 20 de diciembre se cerrará el ciclo con el concierto Un Piano por Navidad a cargo de Chico Pérez, que traerá una propuesta musical cuidadosamente diseñada para despertar emociones y recuerdos compartidos. En esta ocasión, el artista estará acompañado por un violonchelo y dos voces, para ofrecer un recital en el que propone un viaje sonoro por villancicos, piezas populares y arreglos originales que han acompañado a generaciones enteras durante estas fechas, mezclando tradición y sensibilidad contemporánea. Este concierto es una cita que se alza como uno de los momentos más emotivos de la programación navideña de la Diputación.

Todas las actividades previstas contarán con entrada gratuita hasta completar el aforo.