Una concejal independiente tiene la llave de la alcaldía de Santaella: "Estoy abierta a hablar con todos"

Tras del fallecimiento repentino del alcalde de Santaella, José del Río, a los 80 años, el bastón de mando de la localidad está en el aire, con la incertidumbre de que se enquiste un acuerdo de investidura entre formaciones que han mostrado abiertamente sus discrepancias y con el desatascador en manos de una concejal no adscrita, que reconoce a Diario CÓRDOBA que escuchará tanto al bloque socialista como al grupo independiente, que gobierna en minoría con el respaldo del PP.

De momento, todos los partidos se mantienen a media asta hasta que concluyan los tres días de luto oficial decretados. Será entonces, cuando se inicie la ronda de negociaciones para investir al nuevo alcalde, aseguran desde las distintas corporaciones a este periódico.

Apoyos para la investidura

Entre los postulados al cargo, la opción más posible señala a la primera teniente de alcalde, María Dolores Doblas, que actualmente asume el cargo en funciones y que entró a la corporación municipal como segunda cabeza de lista del grupo independiente Somos Así.

Para que salgan las cuentas necesitaría el apoyo de la concejal del PP, Marta Salado, aunque se da por hecho, y el de la concejal no adscrita, María del Carmen Mayo, alcaldable por el PP en las pasadas elecciones, del que se salió por discrepancias. En total, sumarían los seis escaños que otorgan la mayoría absoluta en el pleno de Santaella (11 concejales).

María Dolores Doblas, primera teninente de alcalde de Santaella, en una imagen subida a su Instagram. / CÓRDOBA

Los cinco restantes pertenecen el Partido Socialista, que se mantendría en la oposición a pesar de ser la fuerza más votada en las elecciones del 2023. "Lo normal es que se unan para que no gobierne el PSOE. Es más fácil lleguen a un acuerdo entre ellos que con nosotros, que ni siquiera se sentaron a negociar", apuntan desde dentro.

Una concejal no adscrita tiene la llave

Sin embargo, desde el seno de la formación independiente auguran que será "complicado" de negociar para lograr nuevamente la alcaldía. Para la investidura de 2023 contaron con los dos votos a favor del PP a cambio de formar parte del equipo de gobierno; pero las discrepancias provocó la ruptura de la coalición, gobernando desde entonces en minoría.

Con la escisión de Mayo del PP, el arco parlamentario deja un empate entre dos bloques formados por el PSOE (5 escaños) y el grupo Somos Así con el PP (4+1). La llave de la investidura, por tanto, depende de la concejal María del Carmen Mayo. "Estoy abierta a hablar con todos. Sabiendo cómo se ha gobernado desde un lado y desde otro, y dependiendo de las posiciones de cada partido tomaré una decisión", ha afirmado a Diario CÓRDOBA.

Procedimiento de investidura

Según marca la instrucción sobre sustitución de cargos representativos, cuando se produce el fallecimiento del alcalde, el Pleno de la entidad local deberá votar al nuevo regidor (ya sea en sesión extraordinaria u ordinaria) y remitir el acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona en un período de diez días naturales, a efectos de proceder a la investidura.

Por otra parte, María Yolanda Castañeda Del Moral, primera sin escaño en la lista del grupo independiente Somos Así que lideraba el alcalde, será quien tome posesión del escaño vacante, ya que no hay indicios de que renuncie al acta de concejal, apuntan fuentes del partido.