El COF San Juan Pablo II de Lucena inicia una campaña de Navidad para garantizar recursos básicos a unas 500 personas

Nueva edición en Lucena de la campaña solidaria de Navidad promovida, desde hace prácticamente dos décadas, por el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II. La finalidad principal estriba en proporcionar recursos suficientes, para afrontar el inicio del año 2026, tanto a las cinco Cáritas parroquiales establecidas en la localidad como al Comedor Social Virgen de Araceli.

Los datos facilitados desde el COF cifran en unas 500 personas, pertenecientes a más de 180 familias, el número de usuarios habituales atendidos en la localidad por Cáritas, entidad de la Iglesia Católica que distribuye, periódicamente, alimentos esenciales e incluso recursos económicos para afrontar el pago puntual de suministros imprescindibles. De otro lado, el Comedor Social Virgen de Araceli, gestionado igualmente por Cáritas y anexo a la iglesia parroquial de la Sagrada Familia, recibe diariamente a unos 60 beneficiarios.

Esta acción social, un año más, solicita exclusivamente la contribución de los lucentinos con la entrega de dinero porque, así lo explican desde el COF, “los alimentos básicos están, en parte” siendo proporcionados “durante el año por el Banco de Alimentos”. Ante ello, permanece patente la necesidad de “complementar con otros alimentos que no son aportados por las donaciones”, aparte de respaldar la financiación del comedor social.

Un nutrido grupo de voluntarios participa en la campaña solidaria

La programación de la campaña, a través de la participación de multitud de voluntarios, engloba la difusión de un cartel informativo, la distribución de sobres solidarios en los centros educativos y las visitas de concienciación a comercios, empresas e instituciones, así como a las misas del fin de semana en las parroquias.

Por último, esta iniciativa culminará, los días 19 y 20 de diciembre, en la propia sede del COF, ubicada en la calle Maristas, número 6, bajo, con una apertura continuada para recibir las colaboraciones con los respectivos donativos.

Por parte del COF animan a la implicación de la sociedad local “dada la cruda realidad de la pobreza y la desigualdad hiriente” y, en consecuencia, reclaman “un esfuerzo extra de generosidad que sirva para paliar las necesidades básicas de familias que habitan entre nosotros”.

En la última edición, esta campaña anual concluyó con la recepción de 46.070 euros y 200 kilogramos de alimentos.