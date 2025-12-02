El Ayuntamiento de Villafranca aprueba un presupuesto de 5,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Villafranca ha aprobado el presupuesto de 2026, que asciende a 5.276.647 euros, y lo hace con más de 4 millones de euros de inversión «para seguir mejorando Villafranca», afirmó su alcalde, Francisco Palomares, al término de la sesión plenaria.

Las cuentas fueron aprobadas con los votos a favor del PSOE (6), la abstención de IU (1) y los votos en contra del PP (4). Entre las principales inversiones destacan el nuevo césped del campo de fútbol, «para mejorar la seguridad de los jugadores del Villafranca Club de Fútbol (208.000 euros)», también llama la atención la reforma integral de la calle Isaac Peral, que tendrá un coste de 200.000 euros.

Otra de las inversiones para el próximo ejercicio están destinadas a la mejora del entorno de La Cobata, «cada vez más frecuentado por los vecinos y visitantes a la localidad», donde el Ayuntamiento destinará un total de 160.000 euros.

En personal

Para el próximo ejercicio, las cuentas incluyen la contratación de un arquitecto, debido al crecimiento urbanístico que está experimentando esta localidad, con la futura llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra.

En esta materia de personal también se va a incorporar a una dinamizadora de la Oficina de Información Turística para impulsar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, al que se destinan un total de 2,4 millones de euros.

De hecho, el citado programa está suponiendo una importante transformación en la estructura del municipio en el marchamo del turismo familiar, una de las grandes apuestas del actual equipo de gobierno.

Otros programas

Asimismo, hay una serie de inversiones previstas de otros programas: toldos en la calle Alcolea (298.000 euros); mobiliario de la Casa Palacio (350.000 euros); nuevos focos del campo de fútbol (40.000 euros); techado del aparcamiento de Pozo Afuera con placas solares para crear una comunidad energética (247.000 euros) y la puesta en marcha de un barco solar así como del Centro de Recepción de Visitantes en Fuente Agria, la mayor de las inversiones previstas con un montante de 1,2 millones de euros.