Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuentas municipales

El Ayuntamiento de Villafranca aprueba un presupuesto de 5,2 millones de euros

El próximo año se contratará a un arquitecto municipal, ante el plan de inversiones urbanísticas previstas, y una dinamizadora para la oficina de Turismo

Vista de Villafranca de Córdoba.

Vista de Villafranca de Córdoba. / CÓRDOBA

Rafael Castro

Rafael Castro

Villafranca

El Ayuntamiento de Villafranca ha aprobado el presupuesto de 2026, que asciende a 5.276.647 euros, y lo hace con más de 4 millones de euros de inversión «para seguir mejorando Villafranca», afirmó su alcalde, Francisco Palomares, al término de la sesión plenaria.

Las cuentas fueron aprobadas con los votos a favor del PSOE (6), la abstención de IU (1) y los votos en contra del PP (4). Entre las principales inversiones destacan el nuevo césped del campo de fútbol, «para mejorar la seguridad de los jugadores del Villafranca Club de Fútbol (208.000 euros)», también llama la atención la reforma integral de la calle Isaac Peral, que tendrá un coste de 200.000 euros.

Otra de las inversiones para el próximo ejercicio están destinadas a la mejora del entorno de La Cobata, «cada vez más frecuentado por los vecinos y visitantes a la localidad», donde el Ayuntamiento destinará un total de 160.000 euros.

En personal

Para el próximo ejercicio, las cuentas incluyen la contratación de un arquitecto, debido al crecimiento urbanístico que está experimentando esta localidad, con la futura llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra.

En esta materia de personal también se va a incorporar a una dinamizadora de la Oficina de Información Turística para impulsar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, al que se destinan un total de 2,4 millones de euros.

De hecho, el citado programa está suponiendo una importante transformación en la estructura del municipio en el marchamo del turismo familiar, una de las grandes apuestas del actual equipo de gobierno.

Otros programas

Asimismo, hay una serie de inversiones previstas de otros programas: toldos en la calle Alcolea (298.000 euros); mobiliario de la Casa Palacio (350.000 euros); nuevos focos del campo de fútbol (40.000 euros); techado del aparcamiento de Pozo Afuera con placas solares para crear una comunidad energética (247.000 euros) y la puesta en marcha de un barco solar así como del Centro de Recepción de Visitantes en Fuente Agria, la mayor de las inversiones previstas con un montante de 1,2 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
  2. El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
  3. Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
  4. El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
  5. Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
  6. Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
  7. Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
  8. Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba

Montilla recuerda al Gran Capitán en el 510º aniversario de su fallecimiento

Montilla recuerda al Gran Capitán en el 510º aniversario de su fallecimiento

El Ayuntamiento de Villafranca aprueba un presupuesto de 5,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Villafranca aprueba un presupuesto de 5,2 millones de euros

La iglesia de la Merced acogerá una representación de la adoración de los Reyes Magos de El Viso

La iglesia de la Merced acogerá una representación de la adoración de los Reyes Magos de El Viso

Una concejal independiente tiene la llave de la alcaldía de Santaella: "Estoy abierta a hablar con todos"

Una concejal independiente tiene la llave de la alcaldía de Santaella: "Estoy abierta a hablar con todos"

El COF San Juan Pablo II de Lucena inicia una campaña de Navidad para garantizar recursos básicos a unas 500 personas

El COF San Juan Pablo II de Lucena inicia una campaña de Navidad para garantizar recursos básicos a unas 500 personas

Abierto el plazo de inscripción de Dinamiz-ARTj, el programa que "da vida" este año a once pueblos de Córdoba

Abierto el plazo de inscripción de Dinamiz-ARTj, el programa que "da vida" este año a once pueblos de Córdoba

La mascarilla vuelve a Córdoba y Andalucía: quién y dónde hay que usarla

La mascarilla vuelve a Córdoba y Andalucía: quién y dónde hay que usarla

Cabra suspende la 12ª Feria de la Perdiz con Reclamo ante las restricciones impuestas por la gripe aviar

Cabra suspende la 12ª Feria de la Perdiz con Reclamo ante las restricciones impuestas por la gripe aviar
Tracking Pixel Contents